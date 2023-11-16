Типичный инфарктник: как понять, что тебе грозит сердечный приступ

Распознать инфаркт на ранней стадии можно по болевым ощущениям в области сердца

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Инфаркт миокарда — это некроз (гибель) части сердечной мышцы, который возникает из-за сокращения кровоснабжения органа. При этом инфаркт миокарда может быть очень маленьким. Его называют микроинфарктом, и он может никак не ощущаться пациентом. Обширный инфаркт, в отличие от микроинфаркта, более опасен.

Возникновение данной патологии не всегда приводит к смерти сразу, но увеличивает риск внезапной остановки сердца. Это объясняется нарушением его насосной работы и более плохим сокращением. В результате приток крови к остальным частям тела уменьшается или прекращается. В какой-то момент человек теряет сознание, пульс не прощупывается, и наступает смерть.

Инфаркт миокарда возникает из-за полной или частичной блокировки питающей сердце артерии. Если повреждены сосуды, кислород не поступает в достаточном количестве вместе с кровью, запускается опасный сценарий. Причиной может быть тромбоз или спазм, произойти это может в любом возрасте при совершенно разных обстоятельствах. Но последствия и риски для всех одинаковые.

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Первые симптомы инфаркта у женщин

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У женщин симптомы инфаркта развивается реже, чем у мужчин. Это обусловлено тем, что до наступления менопауза уровень эстрогена у женщин достаточно высокий. Он поддерживает эластичные свойства сосудов и снижает риск развития атеросклероза, тромбоза и других заболеваний, которые провоцируют инфаркт.

Итак, первыми симптомами инфаркта у женщин являются:

сильная тошнота и рвота;

лихорадка;

отеки и одышка;

мышечная слабость;

сильная потливость;

выраженная тахикардия и аритмия.

Первые симптомы инфаркта у мужчин

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А вот мужчины столкнуться с инфарктом могут даже в молодом возрасте. При этом специфических ощущений при возникновении симптомов не наблюдается. Первыми признаками инфаркта у мужчин могут быть:

интенсивные болевые ощущения;

сильная потливость;

гипертония;

бледность кожи;

цианоз;

тахикардия.

Первые симптомы инфаркта у молодых людей

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В молодости симптомы инфаркта миокарда могут протекать бессимптомно. Одним из факторов считается особый феномен замедления кровотока в области коронарных сосудов — так называемый синдром Y. Это пока еще малоизученное поражение артерий сердца в области капиллярного русла.

К главным симптомам инфаркта у молодых людей относится боль в груди, которую можно описать как плотную, тяжелую и сжимающую. Она сопровождается слабостью, тошнотой, одышкой, потливостью, головокружением или обмороком, отдает в плечи, руки, шею или челюсть. Боль во время приступа усиливается в течение 15-20 минут.

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Первые симптомы инфаркта у пожилых людей

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Основными признаками приступа у пожилых людей являются боли в груди: они могут быть сильными и давящими, длиться более нескольких минут. Кроме того, появляются следующие симптомы:

ощущение жжения в верхней части тела;

кратковременная потеря сознания;

одышка;

слабость и усталость;

беспокойство и тревога.

Как помочь человеку с симптомами инфаркта

В первую очередь нужно немедленно вызвать скорую помощь. Затем приложить и собственные усилия: инфарктник должен принять положения сидя или лечь в постель с приподнятым изголовьем. После этого — принять полтаблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина), причем обязательно разжевать ее и оставить под языком. Туда же положить таблетку нитроглицерина.

В момент приступа ни в коем случае нельзя прибегать к какой-либо физической нагрузке. До приезда врачей нельзя двигаться и принимать пищу.

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Заподозрить приближающуюся смерть можно, взглянув на лицо. Существует три основных признака. Первый — изменение формы лица. Оно будто бы начинает «плыть», кожа теряет упругость, тянется вниз.

Поэтому нужно всегда обращать внимание на состояние внешности, если начинается что-то примерное из этой истории, нужно, в первую очередь, обратить внимание на почки и на сердце.

Второй признак — блеск зрачков. Не стоит путать с блеском в глазах, который чаще всего появляется от радости, счастья. Зачастую большинство не придает большого внимания глазам.

Бывает, что человек перенес инфаркт и даже не заметил этого. Такое возможно при безболезненной форме заболевания, которая чаще наблюдается у людей с сахарным диабетом. Обнаружить инфаркт при таком диагнозе поможет электрокардиограмма, для уточнения также может быть проведено УЗИ сердца.

Осложнениями инфаркта миокарда могут быть тахикардия, аритмия мерцательного характера, застойная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, сердечная аневризма, разрыв аневризмы, разрыв мышечных волокон, тромбоэндокардит.

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Профилактика инфаркта

Для снижения риска инфаркта миокарда крайне желательно соблюдать ряд рекомендаций:

активный образ жизни и регулярные физические упражнения;

добавление в ежедневный рацион продуктов, богатых цинком, магнием и калием (морепродукты, орехи, свежие овощи, зелень, грибы, сухофрукты);

минимизация стрессов, которые негативно влияют на работу сердца и способствуют сужению просвета коронарных артерий;

отказ от вредных привычек;

ограничение потребления соли в пределах пяти граммов в день;

нормальный здоровый сон (не менее восьми часов в сутки).

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Если пациент уже находится в группе риска, ему также следует ежегодно посещать врача-кардиолога и следовать дополнительным рекомендациям специалиста.

Своевременное лечение — стентирование сосудов сердца или медикаментозная терапия с препаратами для разжижения крови и снижения уровня холестерина в крови — помогает остановить развитие тяжелых состояний. Но важно помнить, что после первого инфаркта даже молодые и на первый взгляд здоровые люди попадают в группу повышенного риска.

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