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Есть несколько правил, которые помогут безболезненно выйти из состояния стресса.

Сильные переживания не всегда проходят бесследно для человека. Время иногда может вылечить душевную рану. Но инфаркта и инсульта на фоне стрессов никто не застрахован. О том, как защитить себя от этого, рассказала причинный психолог Юлия Синютина.

В интервью изданию «Страсти» она советует правильно справляться с шоковой ситуацией. Она, по словам эксперта, имеет несколько стадий. Так, после самой сильной реакции на событие не редко следом накрывает истерика. Кто-то глушит это состояние таблетками или пытается взять под контроль своими силами. Но делать это ошибочно — эмоциям нужен выход.

«Помните, если вы начнете сдерживать себя внешне, бомбы взорвутся внутри вас и разнесут вдребезги ваш внутренний мир, так что лучше вовремя выпустить боль наружу», — пояснила психолог.

Следующая фаза эмоционального состояния — опустошение. На этом фоне человек может погрузиться в сон, а проснуться в новом психическом состоянии. В таком, что способен на самые безрассудные поступки. И здесь особенно важно придерживаться некоторых правил, подчеркивает специалист.

В первую очередь, отмечает она, нужно принять факт случившегося. Это неизбежный этап с точки зрения психологии, но чем раньше он наступает, тем лучше.

Дальше пора бы задуматься о будущем — как жить дальше, что делать в новых обстоятельствах. Не надо забегать далеко вперед — хотя бы на ближайшие дни, недели.

И наконец, неплохо бы отвлечься. Хорошо в этом помогают бытовые заботы. Кто-то решается проститься со старыми вещами, кто-то устраивает генеральную уборку, кто-то берется за дела, отложенные в долгий ящик. Медленно, но верно человек, таким образом, приходит в себя. Периодически могут случаться срывы, но со временем их будет все меньше и меньше.

А значит, наступил момент мыслить более глобально. Важно поставить новые цели и двигаться к ним. Даже после необратимых ситуаций счастье все еще можно вернуть в свою жизнь, все в руках человека.

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