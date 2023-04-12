Удушье и рвота: чем рак и инфаркт отличаются от межреберной невралгии?

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Иногда простые обезболивающие могут не только навредить организму, но и усугубить ситуацию.

Когда человек ощущает боль в груди, то в первую очередь думает о сердечных заболеваниях. Однако в этой области тела существует ряд других органов, которые тоже могут болеть. Например, легкие или пищевод. В том числе иногда отражаются боли при заболеваниях желудка, поджелудочной железы или желчного пузыря.

Врачи называют острые болевые ощущения в груди — межреберная невралгия. Именно под этот недуг маскируются серьезные заболевания, поэтому важно отличать одно от другого. Как именно это сделать сообщил врач-онколог отдела общей онкологии НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Сальков в беседе с изданием aif.ru.

Он рассказал про один уникальный случай в его практике. Однажды к ним поступила женщина: она ходила в медучреждение по месту жительства, где ей диагностировали межреберную невралгию, выписали обезболивающие средства и отпустили. Оказалось, зря.

«Такое лечение ненадолго дало эффект, поскольку на фоне приема обезоливающих препаратов болевой синдром на время ушел. <…> Поскольку боль не уходила, женщину направили на компьютерную томографию, где у нее была диагностирована хондросаркома», — признался специалист.

Как же вовремя распознать серьезный недуг и не оказаться в подобной ситуации? В издании отмечается, что неприятные ощущения при межреберной невралгии возникают с переменой положения тела, физическими упражнениями, кашлем, чиханием или даже глубоким дыханием. Иногда заболевание протекает вместе с онемением, жжением или ощущением пульсирования.

Само заболевание не из приятных, однако ничего критически опасного в себе не несет. Если только это не замаскированный… Инфаркт. Иногда сердечную бурю могут спутать с межреберной невралгией. Чтобы этого не произошло, важно запомнить: ощущения схожи невралгией, но сопровождаются тошнотой, удушьем или посинением кожи. Один из главных признаков — безрезультативность нитроглицерина. Препараты с этим соединением никак не могут устранить симптомы инфаркта.

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