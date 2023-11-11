Загнан в угол: неудачи Украины окончательно сломили Зеленского

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Президент Украины показал свое истинное лицо.

На фоне застопорившегося украинского контрнаступления напряженность в отношениях между президентом и военным руководством Украины, которая обычно остается в тайне, стала достоянием общественности. Это привело к тому, что украинский лидер в настоящее время окончательно сломлен и даже не может скрыть свои эмоции от окружающих на официальных мероприятиях, пишет The Telegraph.

В частности, Зеленскому припомнили всплеск ярости, который он обрушил на журналиста NBC в одном из последних интервью, а также открыто раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Это признак, который может указывать на то, что Зеленский… оказался сломлен», — считают журналисты издания.

Также в статье напоминают, что война на Ближнем Востоке сместила фокус внимания США на Израиль, что приведет к снижению помощи для Украины, а следовательно — Зеленского будут подталкивать к мирным переговорам с Россией. Вашингтон уже признал, что ограничивает пакеты военной помощи, чтобы растянуть оставшиеся средства, поскольку конгресс отказывается выделить больше денег для Украины.

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Из-за своей популярности главный военачальник Украины рассматривается как потенциальный политический соперник нынешнего президента. Но сам офицер ВСУ не делает никаких шагов, чтобы пошатнуть репутацию Зеленского. Зато Зеленский уже совершил ряд шагов, направленных на ослабление авторитета своего конкурента.

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Журналисты называют настоящей «пощечиной» увольнение генерала Виктора Хоренко, которому даже не сообщили о причинах отстранения от должности. А оппозиция вообще назвала это откровенным «вмешательством в работу вооруженных сил».

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