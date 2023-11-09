Фото: Zuma / ТАСС

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Киеву сообщили плохие новости — Россия уже находится на стратегическом пути к победе.

Украина безоговорочно капитулирует перед Россией. Киеву придется выполнить условия Москвы. Об этом в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Это будет безоговорочная капитуляция», — прокомментировал военный эксперт.

Риттер отметил, что российская сторона не мотивирует свои действия «местью», поэтому, уверен он, ее условия будут весьма благожелательными.

«Но они также будут жесткими. Демилитаризация, отказ от членства в НАТО и денацификация», — добавил он.

По словам экс-разведчика, ситуация для киевского режима сейчас складывается не лучшим образом. Украине уже поздно что-либо делать, потому что Россия вышла на стратегический путь к победе, подчеркнул Риттер.

В заключении он добавил, что Киев утратил все шансы на переговоры с Москвой. Более того, даже Запад не сможет помочь своим «партнерам».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности победить Россию.