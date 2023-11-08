Гибель помощника главкома ВСУ Залужного связали с «кабинетной войной» Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

Смерть Геннадия Частякова выглядит странной и неправдоподобной. И это заметили даже на Западе.

Это время Владимир Зеленский, судя по всему, использует, чтобы расправиться со своими конкурентами… Например, пока еще командующим ВСУ Валерием Залужным. Тот открыто заявлял о провале контрнаступления и настаивал на выходе из Авдеевки.

Зеленский же готов хоронить в кровавых штурмах все новые волны украинской мобилизации. Не исключено, что именно с этой кабинетной войной связана странная гибель ближайшего помощника Залужного, которому недавно подарили боевые гранаты. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин сопоставил факты.

Смерть Геннадия Частякова — помощника главкома ВСУ выглядит странной и неправдоподобной. Человеку, который всю жизнь прослужил в армии, дарят алкоголь и шесть гранат. И то ли он, то ли его 13-летний сын, версии следствия разнятся, отчего-то якобы случайно выдергивает чеку.

Как утверждают в МВД Украины, гранаты Частякову передал другой помощник Залужного — полковник Тимченко. Любопытное совпадение. Ведь таким образом главком ВСУ Залужный в один день теряет сразу двух своих помощников — первый погибает, второй сейчас под следствием. Даже в недавно лояльной Зеленскому западной прессе намекают: что-то здесь нечисто.

«Залужный борется с Зеленским. И это плохо для Зеленского, потому что у Залужного есть пистолеты. Он командующий армией. И потенциально завтра он может взять верх над Зеленским», — считает американский политолог Эмиль Косман.

В том, что главный человек, которому сейчас выгодно убрать окружение Залужного, это его политический противник — Зеленский, уверен бывший украинский премьер Николай Азаров.

«То ли его взорвали, то ли он сам взорвался. Но во всяком случае совершенно ясно, что началась линия противостояния. Теперь вы задаете вопрос, а может ли Зеленский убрать Залужного. Он может. Но он этого не сделает без отмашки от американцев», — говорит украинский экс-премьер.

Это уже второй за неделю удар по главкому ВСУ. На днях, не предупредив Залужного, Зеленский отправил в отставку главу сил спецопераций Хоренко. Стул под Залужным раскачивают и в Раде. Вот свежий пост нардепа Владимира Арьева.

«Получил информацию из достоверного источника, что министр обороны подал петицию верховному главнокомандующему об освобождении его от должности. Я не могу утверждать, что отставка Залужного, действительно, будет», — пишет он в соцсети.

Правда, спустя несколько минут Арьев исправил свой пост — якобы другие источники все опровергли. Противостоянию командующего ВСУ и украинского президента уже больше года. Залужный был противником многих решений Зеленского. Так, например, он призывал оставить Бахмут, где погибли 50 тысяч его боевиков. Сейчас настаивает на том, чтобы киевская армия, зажатая в тиски на Донбассе, вышла из Авдеевки.

В статье для издания The Economist Залужный назвал все своими именами: написал и о нехватке резервов, и об ошибках командования, и о провале контрнаступления.

Статья Залужного, пишут в свежем номере The New York Times, заставила западных партнеров лишний раз задуматься: стоит ли вкладывать в Украину столько денег. Ведь конфликт в киевских верхах еще раз показал — военные операции ВСУ часто завязаны лишь на амбициях украинского президента.