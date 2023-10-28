Приснились деньги: ждать богатства наяву?

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Иногда нам самим сложно трактовать сновидения. В этом случае помогут сонники.

Сны о заветных банкнотах часто являются отражением нашего желания добиться успеха в жизни. Но иногда, в зависимости от деталей, такие сновидения могут стать предупреждением.

Сонник Ванги

Приснилась порванная купюра — к несчастью.

Если во сне вы дарите деньги — к приятным переменам и успеху в жизни.

Если приснилось, что нашли деньги — к судьбоносному знакомству. А вот если потеряли или проиграли, то наяву возможет с кем-то конфликт.

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Сонник Миллера

Если во сне вы нашли крупную сумму денег, то это может означать, что в жизни вас ждет неспокойный этап.

Если вы потеряли деньги или за что-то расплачиваетесь — к потерям или неудачам.

Получаете деньги — к радости.

Если же во сне вы украли деньги, то, возможно, кто-то замышляет против вас что-то плохое.

Сонник Лоффа

Потеряли деньги во сне? Вероятно, в жизни вы тратите свою энергию на вещи, которые на самом деле не так важны для вас. И ваше подсознание с помощью сновидения пытается об этом сказать.

Приснилось, что разбогатели или помогаете материально другим — возможно, в жизни вы хотите быть услышанными.

Если во мне вы пытаетесь найти деньги, то, возможно в жизни вас тревожит нерешенная проблема, пишет 7Дней.ru.

Сонник Цветкова

Приснились бумажные деньги — к новостям, возможно, не самым приятным.

Медные деньги — разочарование.

Серебряные рубли — к горестям и слезам.

Золотые монеты — к несчастью.

Если во сне вы за что-то расплачиваетесь, то это означает, что в будущем вы приобретете кое-то ценное.

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