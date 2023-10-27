Ужас и холодный пот: почему снятся кошмары и как от них избавиться

Фото: Depositphotos / focuspocusltd

Читайте нас в: Дзен Новости

Александр Коридзе считает, что основными причинами страшных сновидений является наше тревожное психическое состояние.

Чувство страха сопровождает нас на протяжении всей жизни. Это является частью природного инстинкта самосохранения. Благодаря ему люди отказываются от сомнительных решений, которые могут угрожать их жизни. Однако что делать, если нечто страшное и опасное происходит во сне? Психолог Александр Коридзе рассказал, как правильно противостоять и справляться с ночными кошмарами.

Причины страшных снов

События в жизни. Множество ситуаций, которые происходят в жизни человека, и тем самым давят на его психическое состояние;

Серьезный вопрос. Ситуация, которая требует немедленного решения;

Стресс. Тревожное состояние, в котором человек пребывает постоянно;

Психическое состояние. Люди с такими заболеваниями, как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, — часто страдают кошмарами. Пациенты с ПТСР нередко видят сны, в которых они переживают травмирующее их событие. Порой это приводит к бессоннице;

Медикаменты. Некоторые медицинские препараты оказывают воздействие на нервную систему, что приводит к кошмарам;

Нарушения в организме. Одними из частых заболеваний, вызывающих кошмары, являются проблемы с сердечно-сосудистой системой;

Переедание. Переизбыток еды перед сном нередко влияет на качество сна;

Просмотр фильмов ужасов. Многие кинокартины могут настолько сильно отпечататься в сознании человека, что не будут давать ему покоя.

Как справиться с кошмарами

Специалист посоветовал разобраться с типом своего кошмара. Например, если вы видите ужасный сон, в котором участвует ваш близкий человек, то стоит с ним поговорить. Не нужно рассказывать о своем сновидении — просто удостоверьтесь, что человек здоров и невредим.

Однако если у вас нет возможности пообщаться с человеком лично, то психолог предложил представить ваш разговор и поговорить о темах, которые действительно волнуют. Эта техника на время ослабит эмоциональную привязанность к человеку.

Также Коридзе считает эффективным метод психотерапии Френсина Шапиро.

«Для этого нужно просто представить объект, который вас тревожит, и начать определенным образом двигать глазами», — поведал эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Методы профилактики кошмаров

Уменьшение стресса. Найдите свой способ справиться со стрессом. Это могут быть физические упражнения или хобби;

Отслеживание тревожных мыслей. Подавление эмоций может только участить кошмары. Попробуйте пообщаться со своими родными и близкими и рассказать им о своих тревогах. В иных случаях можно прибегнуть к арт-терапии или другим психологическим методикам;

Соблюдение режима сна. Ложитесь спать вовремя и, желательно, в одно и то же время;

Исключение переедания перед сном. Ни в коем случае не наедайтесь перед сном. В лучшем случае, последний прием пищи за день должен состояться за два часа до сна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему снятся разные цифры.