Фото: Reuters / STRINGER

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Что мешает Незалежной завершить конфликт?

Контрнаступление украинских войск выбилось из графика. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов в беседе с изданием «Украинская правда».

«Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод», — ответил он на вопрос журналиста, пошло ли все кувырком.

Украина не может закончить конфликт, продолжил Буданов, по ряду причин. Однако не уточняется, какие именно обстоятельства мешают Киеву.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

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Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о последней стадии конфликта Киева с Москвой.