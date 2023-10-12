Огненный «Град»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовик Су-25

Экипажи штурмовой авиации задействованы на всех участках фронта. На опубликованных оборонным ведомством кадрах — работа летчиков на донецком направлении.

В ходе боевого вылета штурмовики нанесли ракетные авиационные удары по позициям ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

Реактивная система залпового огня «Град»

Артиллеристы тоже работают на всех участках фронта. На этот раз Минобороны показало кадры работы бойцов на краснолиманском направлении.

Там расчеты «Градов» застали врасплох националистов. Сначала нанесли удар реактивными 122-мм снарядами по опорному пункту ВСУ. После нанесли второй удар, но уже по позициям минометов с расчетом украинских националистов.