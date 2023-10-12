Помогает «Ляля»: как артиллеристы защищают важный узел на запорожском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Бойцы успешно уничтожают блиндажи и технику ВСУ — в сторону противника ежедневно летят десятки снарядов.

На запорожском направлении российские военные сдерживают безуспешные попытки противника прорвать нашу оборону. Активность штурмовых групп подавляют точными ударами из гаубиц. Работают быстро и слаженно, ведь от действий артиллеристов зависит успех нашей пехоты. С передовой — репортаж нашего корреспондента Мэри Бадунц.

«Позиции гаубичного расчета всегда в укромных местах. Они тщательно замаскированы. Идти и работать нужно быстро. Сейчас вроде бы тихо. Но, в любой момент все может поменяться», — рассказывает журналист.

120-мм пушка в боевом положении. Дуло направлено в сторону противника. У каждого орудия свое имя. Сейчас заряжают гаубицу «Ляля». Такое прозвище дали ей бойцы.

Артиллерийский дивизион эффективно уничтожает блиндажи и технику ВСУ. Вот эту гору снарядов израсходовали за сутки с небольшим.

«В этой батарее идет соревнование. Кто быстрее подбежит, кто быстрее выстрелит. А если еще и попал с первого раза, да еще и уничтожил противника. То это же вообще классно. Они потом радостные, довольные», — рассказывает боец с позывным «Алтын».

Дивизион стоит под Васильевкой, недалеко от Каменского. В этом направлении были первые попытки ВСУ прорвать оборону. Все дело в том, что здесь проходит важный транспортный узел — развилка на Энергодар и Мелитополь. Противник давно пытается зайти именно с этого фланга.

«Попытались прощупать — не получилось. Пошли с другой стороны. С другой стороны пытаются, но пока безуспешно», — рассказывает боец.

От выстрела до перезарядки проходит всего несколько секунд. У артиллеристов нет задачи, как здесь говорят, «кошмарить» противника. Стреляют точно в цель.

«С погодой нам повезло. Вроде не так часто летают вражеские беспилотники. На днях был дождь, но земля сухая. Здесь, на этом фронте, распутицы нет. Можно спокойно передвигаться и работать, — отмечает журналист.

Ответная тишина может быть обманчивой. Парни ждут несколько минут и вновь орудие готовят к бою. Ведь на них огневая поддержка тех, кто стоит на первой линии.