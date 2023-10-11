ЦАХАЛ ввел запретную зону вокруг сектора Газа до окрестностей Ашкелона

Фото: Reuters / AMMAR AWAD

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Проникновение на эту территорию уголовно наказуемо.

Армия обороны Израиля установила запретную военную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей приморского города Ашкелон, на юге страны. Пресс-служба ЦАХАЛ распространила карту этого района.

«Армия обороны Израиля подчеркивает, что район расположения дивизии „Газа“ объявлен закрытой военной зоной, и подчеркивает, что въезд строго запрещен и связан с серьезным риском для безопасности, а также является уголовным преступлением», — говорится в сообщении.

Согласно карте, пределы запретного района на севере достигают Ашкелона, расположенного в близи к палестинскому анклаву и в 12 километрах к северу от границы с Газой. Въезд на обозначенную территорию запрещен. В противном же случае против нарушителя будет возбуждено уголовное дело.

Дело в том, что в этом районе ведутся боевые мероприятия.

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Палестина обрушила на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Стало известно о смерти основателя палестинского ХАМАСа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ХАМАС атаковал израильский Ашкелон.