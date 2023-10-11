Стало известно о смерти основателя палестинского ХАМАСа
Gaza Now: умер один из основателей ХАМАС Абдель Фаттах Духан
Фото: www.globallookpress.com / Xinhua
Днем ранее ЦАХАЛ ликвидировал двух членов политбюро движения.
Один из первых основателей палестинского движения ХАМАС Абдель Фаттах Духан умер. Об этом в Telegram-канале сообщает Gaza Now.
«Умер шейх Абдель Фаттах Духан, который являлся одним из первых основателей ХАМАС», — говорится в сообщении.
Что такое ХАМАС: когда было создано движение
Беспрецедентная по масштабам ракетная атака сектора Газа обрушилась на Израиль 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.
Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи», в ходе которой наносятся ракетные удары по объектам в секторе Газа. Кроме того, в Минобороны Израиля заявили о начале полномасштабного наступления на сектор Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль отчитался о ликвидации двух членов политбюро ХАМАСа.