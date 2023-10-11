Стало известно о смерти основателя палестинского ХАМАСа

Gaza Now: умер один из основателей ХАМАС Абдель Фаттах Духан

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Днем ранее ЦАХАЛ ликвидировал двух членов политбюро движения.

Один из первых основателей палестинского движения ХАМАС Абдель Фаттах Духан умер. Об этом в Telegram-канале сообщает Gaza Now.

«Умер шейх Абдель Фаттах Духан, который являлся одним из первых основателей ХАМАС», — говорится в сообщении.

Что такое ХАМАС: когда было создано движение

Беспрецедентная по масштабам ракетная атака сектора Газа обрушилась на Израиль 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи», в ходе которой наносятся ракетные удары по объектам в секторе Газа. Кроме того, в Минобороны Израиля заявили о начале полномасштабного наступления на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль отчитался о ликвидации двух членов политбюро ХАМАСа.