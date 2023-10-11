Путин: Израиль и Палестина должны оставить женщин и детей в покое

Фото, видео: Reuters / SALEH SALEM; 5-tv.ru

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Москва призвала минимизировать потери среди гражданского населения.

Израиль и Палестина должны минимизировать потери среди гражданского населения в ходе военного конфликта. Особенно обеим сторонам следует оставить в покое женщин и детей. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе (РЭН).

«Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но какой бы уровень не был, нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения…. Если уж мужчины решили бороться между собой, пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», — сказал он.

Кроме того, Путин заявил, что изначально было решено создать два независимых суверенных государства — Израиль и Палестину. Однако случилось все иначе. Причем часть земель, которую палестинцы считали своей исконно, занял Израиль в разное время и различными способами, в том числе военными силами.

Как объяснил Путин, сегодняшняя проблема заключается в том, что США пренебрегают уже на протяжении нескольких лет механизмами урегулирования. И в последние годы Вашингтон делал ставку на удовлетворении материальных потребностей населения Палестины.

«По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», — подчеркнул Путин.

Палестина обрушила на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

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