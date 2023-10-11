«Множество отправных точек»: Израилю грозит война на пять фронтов

Специалисты Le Beck предсказали Израилю войну на пять фронтов

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

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Конфликт будет затяжным, считают эксперты, и может привлечь новые стороны.

Израиль может столкнуться с длительным конфликтом, у которого будет пять фронтов. Развитие палестино-израильского конфликта спрогнозировали аналитики ближневосточного центра Le Beck, пишет издание Bild.

В материале указано, что Ближний Восток имеет дело с конфликтом, который окажется длительным. Большая эскалация между Израилем и сектором Газа возможна, так как для это есть «множество отправных точек».

Авторы считают, что Иран не останется в стороне от проблемы палестинцев. Между тем уже известно, что огонь велся с территорий Ливана. Местное движение «Хесболла» заявляло, что наносит удары по позициям ЦАХАЛ из солидарности из палестинским народом.

Также, предупреждают эксперты, со счетов нельзя списывать Сирию, Иран и Йемен.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган назвал массовым убийством, а не войной происходящее на Ближнем Востоке.