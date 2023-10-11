Спикер ЦАХАЛ не подтвердила сообщения об обезглавленных младенцах на юге Израиля

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

Читайте нас в: Дзен Новости

Всего израильские военные нашли 200 тел, в числе которых и женщины, и дети.

Спикер Армии обороны Израиля не стала подтверждать сообщения об обезглавленных младенцах на юге страны, в кибуце Кфар-Аза, в результате нападения палестинских боевиков ХАМАС. Пишет об этом Anadolu со ссылкой на военных.

«Мы видели эти новости, но мы не располагаем подробностями или подтверждением этой информаци», — сказала представитель.

Ранее телеканал i24 сообщал, что ЦАХАЛ допустил журналистов в населенный пункт, который разрушил ХАМАС. Там были обнаружены 200 обезглавленных тел, среди которых 40 детей, включая младенцев. Правоохранители сейчас продолжают вывозить тела.

«Они рубили головы детям и женщинам», — приводит телеканал на странице в соцсети X слова заместителя командира подразделения 71 ЦАХАЛ Дэвида Бена.

Читайте также Сектор Газа живет без воды, электричества и медикаментов

Военный призвал помнить, кто является врагом, и какая миссия у израильской армии. Однако Insider пишет, что его спикер ЦАХАЛ пообщался и с ним, ссылаясь на слова израильских военных. Собеседник тоже рассказал об обезглавленных телах, но при этом не видел фото или видео с ними.

Беспрецедентная по масштабам ракетная атака сектора Газа обрушилась на Израиль 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Появились спутниковые кадры разрушений в жилых районах в секторе Газа

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи», в ходе которой наносятся ракетные удары по объектам в секторе Газа. Кроме того, в Минобороны Израиля заявили о начале полномасштабного наступления на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт ХАМАС и Израиля может привести к мировой войне.