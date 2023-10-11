Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

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Рамалла обвинила Иерусалим в этих руинах.

Министерство иностранных дел Палестины показало спутниковые фотографии разрушений в жилых районах в секторе Газа. Снимки ведомство опубликовало на странице в социальной сети X.

«Спутниковые снимки демонстрируют масштабы крупных разрушений, вызванных интенсивными израильскими налетами на жилые районы и кварталы в секторе Газа с начала агрессии», — указывается в посте.

Появились спутниковые кадры разрушений в жилых районах в секторе Газа. Twitter / State of Palestine — MFA

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Позднее объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

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Ранее 5-tv.ru писал, что советский физик Сергей Гредескул погиб от действий ХАМА в своем же доме.