Ракеты взрывались над головами: ХАМАС атаковал израильский Ашкелон

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rizek Abdeljawad; 5-tv.ru

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В городе звучали сирены, жители прятались в бомбоубежищах.

Главная тема — это Израиль. Боевики ХАМАС, как и обещали, приступили к ударам возмездия в ответ на обстрелы Газы. Десятки ракет устремились к ближайшему к сектору израильскому городу Ашкелону. Боевики заявляют, что идут на его штурм. Там работает система ПВО, все жители в укрытиях. В то же время со стороны Ливана Израиль атакуют радикалы «Хезболлы», сообщает армия и об атаках со стороны Сирии. Наш корреспондент Ксения Фигурова расскажет подробнее в своем репортаже.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.