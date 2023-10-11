Сектор Газа живет без воды, электричества и медикаментов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Naaman Omar; 5-tv.ru

Осажденный израильской армией сектор Газа находится на грани гуманитарной катастрофы.

Тем временем в осажденном Секторе Газа заканчиваются медикаменты — оказывать помощь раненым скоро будет просто нечем. А их, по данным местного Минздрава, более четырех с половиной тысяч. Количество жертв достигло девятисот человек. Среди них — 260 детей и почти столько же женщин. Палестинские власти требуют открыть коридоры для доставки продовольствия, еды и лекарств, однако Израиль в этом категорически отказывает. Из палестинской автономии передает корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита.

Сектор Газа снова под сильнейшим обстрелом, четвертый день Израиль наносит удары. Сирен в городе нет в принципе — поэтому палестинцы спасаются сами. Почти не осталось целых домов. Бывшие офисы международных гуманитарных организаций частично разрушены, здесь никого нет. Сплошные разрушения и в домах по соседству.

Бомбоубежищ как таковых не существует. Подвалы домов — максимум, на что могут надеяться жители Газы. Многие укрываются в школах в надежде, что их не будут бомбить.

Магазины закрыты. Достать продукты сейчас практически невозможно. Израиль ограничил поставки электричества и воды. Свет включают на час или два в сутки. Воды в городе нет также четвертый день, но во многих домах во дворах есть небольшой запас воды. Воду в специальные цистерны успели накачать, когда еще было электричество.

«За мной стоят черные баки, в них — все что осталось на весь дом, где живут множество семей. Больше подвоза воды не будет», — говорит корреспондент.

Больницы не справляются с наплывом раненых с тяжелыми увечьями. Прием пациентов ведут всего четыре часа в день, потому что конвои с лекарствами не могут прорваться на палестинскую территорию. Необходимые медикаменты заканчиваются. Не хватает в клиниках и топлива для генераторов. Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом закрыт после израильской бомбежки. А ведь это был единственный путь для беженцев и для движения грузов в Сектор Газа. Тель-Авив пригрозил, что грузовики, которые попытаются въехать на палестинскую территорию, будут уничтожены.

Ранее 5-tv.ru писал, что эскалация в Палестине приведет к сокращению помощи Запада Украине.