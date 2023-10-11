Собянин: состояние пострадавших в метро удовлетворительное

Фото: Макаров Владимир / ТАСС

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Мэр также рассказал, как себя чувствует машинист.

Небольшие травмы получили пять человек во время столкновения поездов на на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. О состоянии пострадавших рассказ мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что все, кто получил травмы, доставлены в больницы, где проходят обследования.

«У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал градоначальник.

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По информации источника 5-tv.ru, у машиниста перелом ноги, а также ранения от осколков разбитого при столкновении лобового стекла. Известно, что сотрудника метрополитена госпитализировали.

Все случилось утром в среду, 11 октября. Как уточнили в Дептрансе, произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. В настоящее время движение приостановлено на участке от «Люблино» до «Дубровки». Над восстановлением движения работают специалисты.

Жителей и гостей Москвы призвали пользоваться альтернативными маршрутами. Но тем не менее были приняты меры по увеличению количества поездов на участке МЦД-2 от Подольска до Москвы. Кроме того, были запущены бесплатные автобусы КМ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной столкновения двух поездов стал отказ тормозов.