Появились кадры спасения машиниста после столкновения поездов в метро Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Помимо него, в результате аварии пострадали еще три человека, включая несовершеннолетнего.

Спасательные службы вызволили машиниста из поезда в метро Москвы, где произошла авария, и госпитализировали. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

На кадрах видно, как мужчину вынесли на улицу, где положили на каталку и отвезли в машину скорой помощи. По нашим данным, на станции перед столкновением стоял пассажирский поезд, а резервный въехал в его хвост. В результате пострадал машинист второго.

Кроме того, при столкновении поездов пострадали еще две девушки. У одной из них разбит лоб, а вторую осматривают медики. Уже решено госпитализировать одну потерпевшую. Также закрытую черепно-мозговую травму получил 17-летний подросток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезда столкнулись на южном участке салатовой ветки метро Москвы. В результате ЧП зажатым в кабине оказался машинист. Уже названа предварительная причина столкновения поездов.