«Какой-то старик лезет лицом»: почему президента США Джо Байдена боятся дети

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs - CNP; Telegram / Елена Русинова: психосоматика / rusinovalive; 5-tv.ru

Любой ребенок на месте маленькой финской девочки повел бы себя точно так же.

Президент США снова вляпался в сомнительный инцидент. Снова с детьми и снова на публике. Психолог Елена Русинова в беседе с 5-tv.ru оценила очередную сомнительную коммуникацию американского лидера с несовершеннолетними.

«Для ребенка бояться чужих людей — это вполне естественно. Это естественная реакция. У меня скорее в этой ситуации вопросы к родителям ребенка», — заметила специалист.

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Психолог искренне недоумевает, зачем нужно приводить маленького ребенка в общество взрослых людей, прямо в центр толпы. Эксперт сомневается, что это могло быть случайностью. Скорее всего — это продуманная акция, чтобы спровоцировать интерес знаменитого человека.

«В какую игру играли родители этого ребенка этого? У меня такой возник первый вопрос, когда я увидела этот ролик. Тем более, что родители знают, кто такой Байден, и такая ситуация вполне была предсказуема» — заметила Русинова.

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Эксперт заметила, что дело даже не в странном поведении Байдена, а в окружающей обстановке, которая повлияла на поведение ребенка.

«Реакция девочки — естественная, это абсолютно нормальная реакция. Она не должна подпускать чужих, посторонних людей, тем более в стрессовой для нее ситуации. В ситуации, когда она вообще там никого не знает — какая-то толпа людей и журналисты, и камера, и шум, и еще какой-то старик лезет к ней своим лицом», — рассказала психолог.

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