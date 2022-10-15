«Не связывайся с парнями»: пугающие приставания Байдена к ребенку сняли на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cliff Owen - CNP; Twitter / fromkalen

Даже если президент США хотел дать мудрый совет подрастающему поколению, то это получилось кошмарно.

Президент США Джо Байден напугал несовершеннолетнюю девочку во время выступления в колледже Ирвин-Вэлли. Неловкое видео с главой государства снял репортер издания Frontlines Кален Д’Алмейда.

А видео получилось действительно жутким. Журналист явно планировал снять видео общения президента с гражданами, но в кадр попал момент, во время которого Байден цепко взял стоящую перед ним девочку за плечо и начал нашептывать ей на ухо наставления о половой жизни.

«А теперь важная вещь, которую я говорил своей дочери и внучкам. Не связывайся всерьез с парнями, пока не исполнится 30», — такое «наставление» прошептал американский лидер.

Байден повторил эту фразу дважды, затем служба безопасности попросила журналиста прекратить съемку. Ролик за считанные часы привлек внимание интернет-пользователей, набрав тысячи ретвитов и комментариев. Многие отметили, что такое поведение Байдена, мягко говоря, «пугающее» и «отвратительное».

Некоторые намекнули, что «Байден такой чертовски жуткий и неуместный с детьми». А также спросили, служба безопасности нужна для его защиты или для защиты его репутации?

Мерзкий поступок Байдена всколыхнул общественность многие пользователи сети даже спрашивали, можно ли арестовать его за такие поступки? Больше всего такое поведение главы государства возмутило женщин.

«Мастер ужаса (Creepmaster — Прим. ред.) снова в деле. Каждый раз, когда я вижу его среди женщин и детей, мне хочется вымыться», — написала Джоди Мэй.

«Какая мерзость. Эта бедняжка не хочет ни его отвратительных рук на себе, ни его дыхания ей в лицо. И какое ему дело до того, с кем она встречается и когда? Он отвратительный», — заметила Ванесса Певето.

А некоторые сразу припомнили другую фразу президента о разнице возрастов в отношениях. И написали, что теперь понятно, что имел в виду Байден, когда говорил: «Ей было 12, мне 30».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Байдена в своем дневнике призналась в том, что «принимала душ с папой».