Американцы в шоке: Байден попытался укусить маленького ребенка

Казалось, что президент США Джо Байден уже не может удивить публику своим странным поведением и конфузами вроде спотыканий на ровном месте. Оказалось, что это не предел его возможностей. Хозяин Белого дома просто шокировал американцев последней выходкой перед отъездом из Финляндии — попытался в шутку укусить маленького ребенка.

«Байден „грыз“ напуганную девушку во время поездки в Финляндию, чем сбил с толку пользователей Twitter», — пишет телеканал Fow News.

Проделка Байдена была запечатлена на видео. Ролик стремительно разлетелся по интернету. На кадрах президент Штатов наклонился к сидящей на руках матери девочке и сделал вид, что кусает раз за разом ее за плечо. Ребенок был напуган, но Байдена это не смутило. Вероятно, он попытался еще поцеловать девочку в щеку, поскольку приблизился к ней еще ближе. Но девочка тут же отвернула голову.

Biden should be in a nursing home, not leading the free world. https://t.co/0zOt5HpOSL