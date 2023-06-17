Игры с огнем: из-за смартфона можно заживо сгореть в своей постели

IT-эксперт Самойленко: смартфон может воспламениться в постели при использовании перед сном

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Производители гаджетов постоянно призывают пользователей соблюдать противопожарные правила эксплуатации устройств, но этого почти никто не делает. Заканчивается предсказуемо плохо.

Не стоит пользоваться смартфоном в постели перед сном, так как при некоторых условиях гаджет может воспламениться и привести к трагедии. Об этом Газете.ру рассказал IT-эксперт Иван Самойленко.

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«Перегрев батареи грозит поломкой гаджета или даже воспламенением — такие случаи есть, о них все наслышаны. Во время сна мы можем просто лечь на телефон и повредить его батарею, что также может грозить воспламенением. Так что точно не стоит пользоваться смартфоном в кровати, особенно перед сном», — отметил специалист.

Особенно опасным использование смартфона в постели становится, если при этом человек ставит его на зарядку. Многие часто именно так и делают, чем повышают риск несчастного случая.

«Это действительно небезопасно и вредно для здоровья. Батарея телефона сильно нагревается, когда мы активно играем, смотрим видео, посещаем соцсети. То, что смартфон еще и подключен к зарядному устройству, лишь повышает риск», — добавил Иван Самойленко.

В заключение IT-эксперт напомнил, что производители гаджетов постоянно призывают людей не использовать смартфоны во время зарядки. Правда, почти никто не обращает внимания на эти призывы и игнорирует правила эксплуатации мобильных устройств.

Еще одна опасность подстерегает пользователей смартфонов в автомобилях. Как сообщал 5-tv.ru, оставленный в машине гаджет легко может воспламениться, если на улице жарко. Подобную угрозу таят в себе и другие оставленные в авто предметы.