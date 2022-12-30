В России смартфоны стали чаще взрываться прямо в руках владельцев

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Специалисты связывают это с неоригинальными запчастями техники.

В России смартфоны стали вести себя все более непредсказуемо. Раздуваются, загораются, взрываются прямо в руках у хозяев. И специалисты нашли объяснение: чем меньше оригинальных комплектующих, тем больше трагических случаев. Александр Морозов провел краш-тест в лаборатории, чтобы точно выяснить, чего не выдерживает техника.

Из-за высокой температуры аккумулятор вспыхнул как спичка. По словам Александра, он едва не лишился автомобиля, вовремя успел потушить пожар.

«Когда взорвался аккумулятор пострадало стекло, капельки сами остались на стекле», — рассказал пострадавший Александр Белокуров.

У Юлии телефон буквально раздуло, когда он заряжался. Вот так аккумулятор выглядит сейчас.

«Вот он вздулся, видно, что он вздутый», — рассказала пострадавшая Юлия.

«В любом аккумуляторе есть емкость и напряжение, например здесь 4,7 вольта. Соответственно, когда мы используем оригинальное зарядное устройство, то 220 оно преобразует в нужные нам 4,7. Телефон начал заряжаться. Если зарядка не оригинальная, то она может выдавать 7-8 вольт, емкость телефона будет переполнена и может случиться взрыв, как произошло с этим телефоном», — сообщил корреспондент Александр Морозов.

Дешевый кабель может вывести из строя микроскопическую плату на самом аккумуляторе. Эта микросхема отключает питание, когда батарея полностью заряжена. Во время одного из опытов мы специально повредили такой контроллер в нескольких аккумуляторах. Такое может случиться и в жизни, если уронить телефон. При подаче тока на поврежденный блок происходит короткое замыкание.

Чаще загораются телефоны, которые эксплуатируются больше трех лет, говорят эксперты. Сейчас современные гаджеты сами подсказывают владельцу, что аккумулятор скоро придет в негодность и его нужно заменить.

«Батарея потеряла порядка 20% емкости, от изначальной, телефон у вас будет разряжаться быстрее и, как следствие, уже у изношенной батареи, с годами со временем увеличиваться объем. Она может вздуваться, это допустимо даже без механического повреждения», — объяснил генеральный директор сервисного центра Евгений Амбросюк.

Вот только такая надутая батарея — как мина замедленного действия. Главный элемент внутри — литий, со временем он выделяет взрывоопасный газ. В телефоне много деталей с острыми частями. Они касаются защитного слоя аккумулятора. Проткнув оболочку запускается химическая реакция.

«Когда между слоями, между плюсом и минусом, происходит замыкание он, начинает еще больше раздуваться, идет химический процесс, он возгорается», — заявил менеджер сервисного центра Сергей Суменков.

Взрывоопасным может оказаться и новый телефон. Последнее время все больше гаджетов в страну привозят по параллельному импорту. Но желанный смартфон может оказаться опасным для здоровья.

«Внешняя оболочка нового телефона, а начинка из собранных каких-то запчастей, либо аккумулятор тот же, который б\у или подержанный», — сообщил владелец магазина электроники Юрий Наварич.

Распознать такую подделку сложно. Поэтому специалисты советуют покупать телефоны только у проверенных продавцов. А чтобы смартфон не взорвался или не задымился прямо в руках необходимо соблюдать ряд правил.

Пользоваться фирменными или сертифицированными блоками питания. Не включать телефон в розетку, при запуске игр и приложений, которые потребляют много энергии: устройство будет перегреваться с двойной скоростью. И если вы чувствуете, что батарея вздулась, отнести смартфон в ремонт — внутри аккумулятора уже происходят химические реакции, которые могут повлечь за собой взрыв.