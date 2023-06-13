«Сердце разбито»: Бритни Спирс ответила детям на обвинения в пристрастии к наркотикам

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Певица несмотря ни на что продолжает любить своих наследников и верить, что все опубликованные якобы от их имени заявления — выдумки прессы.

Певица Бритни Спирс, переживающая тяжелый период в жизни, нашла в себе силы и обратилась к сыновьям Шону Престону и Джейдену после их обвинений в ее сторону в употреблении запрещенных веществ. В недавнем интервью одному британскому таблоиду они рассказали, что якобы видели, как запрещенные вещества доставили прямо в дом матери.

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«Мое сердце разбито. Как грустно, что люди позволяют себе заявлять вещи, которые являются неправдой. Возможно, это даже не они говорят, потому что я не вижу смысла в этом», — написала певица в своем блоге.

Спирс добавила, что наследники, навещая маму, уделяли ей мало внимания и пытались закрыться в комнатах. Знаменитости обидно, что сыновья так себя ведут. Она понадеялась, что сказанное ими все же было придумано журналистами.

«Мне всегда казалось, что СМИ издеваются надо мной. Печально. Все ведут себя так, будто это нормально — до такой степени выдумывать ложь», — подытожила артистка.

К слову, жизнь Спирс буквально пошла под откос 13 лет назад. Тогда она после развода с Кевином Федерлайном обрила голову наголо и попала в больницу от передозировки запрещенных веществ. Спустя несколько лет экс-муж получил единоличную опеку над сыновьями, а певицу принудительно поместили под опеку ее отца.

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Год назад Спирс удалось добиться в суде отмены зависимости от родственника. Сначала жизнь заиграла новыми красками, но потом у певицы вновь возникли проблемы. Фанаты и близкие переживают за ее психологическое состояние.

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