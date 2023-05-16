Опять развод: что происходит с Бритни Спирс

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В последнее время Бритни Спирс редко выходит на связь, а папарацци давно не видели певицу в ее нормальном состоянии.

Состояние здоровья и личные проблемы одной из самых ярких поп-икон нулевых Бритни Спирс вызывают серьезные опасения у поклонников. Ее жизнь и творчество всегда находились под прицелом камер, однако в последние несколько лет о знаменитой блондинке чаще всего вспоминают в связи с чередой скандалов.

В течение 13 лет знаменитость жила под опекой отца, от которой она смогла освободиться лишь в 2021 году после громкого судебного процесса. Эта история легла в основу документальных фильмов «Бритни против Спирса» от Netflix и «Контролируя Бритни Спирс» от Hulu, которые вышли в том же году.

Несмотря на победу, исполнительница хита «Baby One More Time» продолжает давать поклонникам поводы для беспокойства. На этот раз пользователи Сети забили тревогу, что у настоящей Бритни Спирс большие проблемы, а ее аккаунт в соцсетях ради наживы ведут другие люди.

Действительно ли поп-певица не контролирует свою жизнь? Почему некоторые поклонники считают, что Бритни Спирс давно умерла? С чем связано странное поведение певицы — сумасшествием или чрезмерной восприимчивостью к критике? Связана ли поп-звезда с Белым домом или это — одна из конспирологических теорий?

Самые популярные версии — в материале Пятого канала.

Бритни Спирс убита, а ее соцсети ведет двойник

Бритни Спирс на концерте в Санкт-Петербурге в 2011 году. © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Активность Бритни Спирс в соцсетях вызывает неподдельное недоумение. Уже не в первый раз певица сначала активно делится жизнью с подписчиками, выкладывая откровенные снимки и абсурдные посты, а затем неожиданно удаляет аккаунт и пропадает с радаров. Одни фанаты объясняют эту непоследовательность чрезмерной ранимостью, другие — проблемами с ментальным здоровьем.

Поп-певица действительно довольно болезненно реагирует на критику в 41-летнем возрасте. Из-за нестабильной самооценки и перепадов настроения ей сложно поддерживать отношения даже с самыми близкими для нее людьми — мужем и детьми.

Недавно Бритни Спирс снова дала повод для беспокойства. Многие подписчики засомневались, что страницу ведет она, и выдвинули пугающую теорию заговора.

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Все началось с довольно жуткого видео в профиле звезды, на котором при медленной прокрутке можно заметить шокирующую деталь. По мнению поклонников, на череде кадров видно совершенно другого человека, на лицо которого наложена маска Бритни Спирс. При резких движениях этот бьюти-фильтр исчезает, и тогда можно заметить чужие глаза и подбородок.

Ролик мгновенно стал вирусным в TikTok. Подозрения усилились, когда оригинал удалили из профиля звезды, а затем закрыли комментарии к постам. Тогда обеспокоенные фанаты предположили самое страшное: Бритни Спирс мертва, а ее соцсети ведут мошенники, использующие технологию дипфейка. В качестве доказательства они даже провели эксперимент и создали идентичный дипфейк с лицом певицы.

По одной из версий Бритни Спирс якобы похитил и убил ее отец Джейми Спирс, чтобы получить доступ к ее миллионному состоянию, по другой — Бритни Спирс умерла еще в 2009-м году, а ее аккаунт все это время вел двойник. Сторонники последней теории заговора обратили внимание на приписку в документах об опекунстве, где указано «умерший» (в оригинале — deceased).

На самом деле, слух о смерти Бритни Спирс появился еще в далеком 2004-м, когда из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам у певицы начались нервные срывы.

Правда, сегодня некоторые поклонники все-таки сомневаются в смерти кумира, объясняя странную нестыковку в видео техническими помехами. Вероятно также, что лица, ответственные за пиар певицы, попросту наняли подставную Бритни, поскольку психическое состояние настоящей звезды не позволяет ей вести социальные сети самостоятельно.

У Бритни Спирс шизофрения

Бритни Спирс и Сэм Асгари. ImagePressAgency/face to face

Летом 2022 года звезда официально вышла замуж за своего жениха Сэма Асгари. Отпраздновать их свадьбу пришли Мадонна, Пэрис Хилтон, Донателла Версаче, Селена Гомес и другие знаменитости. Невеста была очень воодушевлена и мечтала поскорее стать мамой.

Казалось, что в жизни поп-принцессы наконец-то наступила белая полоса: она свободна и счастлива. Однако вернуться к нормальной жизни так быстро не удалось. У Бритни продолжились вспышки агрессии. Так, в январе 2023 года она устроила истерику в ресторане на свидании с Сэмом Асгари. Тогда мужчина не выдержал бессвязных ругательств и убежал, однако потом вернулся, чтобы оплатить счет. Впоследствии выяснилось, что возмущение певицы спровоцировало пристальное внимание гостей заведения.

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В марте артистка решила устроить себе перерыв в отношениях и улетела на частном джете на отдых в компании менеджера и большого плюшевого медведя. Обручального кольца у нее на пальце светские репортеры не заметили, а видеоконтент с отпуска посчитали провокационным — Спирс в микро-бикини не держала дистанцию с коллегой. Тогда поползли первые предположения о размолвке с мужем.

В мае 2023-го звездная пара попыталась заверить поклонников, что у них все хорошо. Супруги выложили короткое видео, где позируют на фоне гор и обнимаются. А спустя всего несколько дней соседи пожаловались на громкие крики из их дома и вызвали полицию. По их словам, Бритни устроила драку с мужем, скандалила и в итоге выгнала Асгари из дома. Если до этого лишь ходили слухи о размолвке влюбленных, то теперь многие уверены: молодой фитнес-тренер не может справиться с резкими перепадами настроения жены и устал от эмоциональных качелей. Пока он не говорит о разводе и уверяет, что никогда не расскажет, какие трудности переживает его жена, однако американская светская хроника ставит на скорое расставание.

Поклонники подмечали и другие признаки нестабильной психики у Спирс. Так, она сначала наняла тренера, чтобы прийти в форму, а потом резко отказалась от его услуг, когда тот назвал ее бесконечные танцы неэффективной тренировкой. До этого певица неоднократно вела себя как маленькая девочка, хвастаясь новыми платьями перед камерой и чрезмерно сильно радуясь обновкам. По сообщениям местных СМИ, она может сутками спать, а потом так же нон-стоп бодрствовать. Все больше людей стали подозревать, что, возможно, отец поп-звезды не врал о ее диагнозе и недееспособности.

Бритни Спирс в заточении у опекуна-отца

Активисты #FreeBritney на забастовке у суда Лос-Анджелеса в 2019 году. www.globallookpress.com / Jörg Carstensen; 5-tv.ru

Данная теория впоследствии оказалась правдой — по незначительным деталям в соцсетях армия поклонников Бритни заподозрила неладное и фактически заставила суд пересмотреть решение об опеке.

Все началось в 2006 году, когда певица в результате тяжелого развода со вторым мужем Кевином Федерлайном, потеряла право опеки над двумя их общими детьми. На фоне депрессии поп-звезда злоупотребляла алкоголем и наркотиками, демонстрируя асоциальное поведение. Один раз Бритни Спирс похитила собственных детей, из-за чего закон запретил ей приближаться к наследникам. Это стало последней каплей — у певицы случился нервный срыв. Она побрилась налысо, атаковала папарацци и спровоцировала ряд других инцидентов.

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В 2008 году 27-летняя Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу, после чего суд Лос-Анджелеса признал ее невменяемой и назначил ее опекуном отца и личного менеджера Джейми Спирса. В течение 13 последующих лет поп-икона не могла самостоятельно распоряжаться своей личной жизнью. Она продолжала давать концерты, но уже с 2010-х ее популярность стремительно шла на спад. О знаменитости заново заговорили в 2019-м после серии странных постов в личном профиле.

Поначалу шокированные интернет-пользователи принялись травить певицу за неопрятный внешний вид, нелепые танцы и сообщения. Но вскоре злые шутки сменились беспокойством. Многие поклонники решили, что таким образом она подает тайные знаки. Тогда неравнодушные предположили, что действия девушки — это крик о помощи.

Преданные фанаты вызвались ей помочь и организовали движение #FreeBritney. В комментариях они попросили певицу надеть желтую вещь, если она действительно в заточении и нуждается в спасении. И уже в следующий раз на видео Бритни Спирс появилась в желтом топике. В одном из постов звезда цитировала книгу «Бог мелочей» индийского писателя Арундати Роя, в которой главная героиня пытается вырваться из-под власти отца. После этого активисты во что бы то ни стало решили помочь Бритни освободиться от опеки.

Все это время Джейми Спирс пытался доказать, что его дочь нездорова. Однако сторонники Бритни рассудили, что отец специально накачивает дочь медикаментами, чтобы выставить ее сумасшедшей и беспомощной. Ведь таким образом он получает контроль над ее состоянием в 60 миллионов долларов.

Когда движение #FreeBritney стало массовым, Бритни Спирс осмелела и на очередном слушании (пересмотр дела случился по инициативе активистов) 24 июня 2021 года решила рассказать всю правду о своем «заточении». По ее словам, без одобрения отца она буквально не могла ступить ни шагу. Даже выйти из дома или записаться к врачу было проблемой. Оказалось, что все это время Бритни Спирс мечтала снова выйти замуж и родить ребенка, но непреклонный родитель заставил ее установить внутриматочную спираль.

«Я не хочу быть рабыней. Я врала миру, говоря, что счастлива и у меня все в порядке. Но это не так. Я не могу спать. Я в депрессии. Я плачу каждый день. Я так долго не обращалась в суд, поскольку не чувствовала, что меня услышат», — откровенно призналась суперзвезда.

В суде Бритни Спирс умоляла перестать насильно накачивать ее таблетками, поскольку они плохо влияют на ее здоровье. По ее словам, во время концерта в 2013 году она отказалась выступать, и тогда отец подсыпал ей в пищу сильный наркотик.

«Я чувствовала себя как пьяная, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой», — делилась она подробностями.

В наказание за неповиновение Джейми Спирс лишал дочь лично заработанных ею денег, а также запрещал видеться с детьми и парнем.

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Любопытно, что как только история начала широко обсуждаться в прессе, родственники Бритни Спирс стали активнее ее защищать. Например, мать девушки Линн Спирс стала лайкать посты с хештегом #FreeBritney, а ее парень Сэм Асгари появился в футболке с той же надписью. Вскоре экс-бойфренд певицы Джастин Тимберлейк написал пост в ее защиту.

Наконец, 12 ноября 2021 года суд вынес решение в пользу Бритни Спирс. Освободившись от опеки, певица купила новый дом и полностью занялась устройством личной жизни.

Бритни Спирс — агент Белого дома

В середине нулевых ходили слухи, что Бритни Спирс работает на американские спецслужбы. Поводом для этого стали якобы подозрительные совпадения.

Так, сторонники конспирологической теории считали, что звезда поп-сцены намеренно провоцирует скандалы, чтобы отвлечь внимание публики от ошибок правительства.

Согласно этой версии, певице заплатила администрация Джорджа Буша-младшего, который был президентом c 2001 по 2009 годы. Например, Бритни Спирс объявила о разводе с Кевином Федерлайном за день до промежуточных выборов, тем самым якобы предотвратив поражение Республиканской партии и самого президента.

Бритни Спирс — жертва продюсеров

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. www.globallookpress.com / 675535Globe Photos/MediaPunch, v; 5-tv.ru

Образ невинной девушки принес Бритни Спирс всемирную славу в конце 1990-х годов. Ее дебютный альбом Baby One More Time увидел свет в 1999-м после которого 18-летняя девушка проснулась знаменитой.

«Бритни Спирс — классический стереотип подростковой королевы рок-н-ролла, ангельский ребенок, который просто должен быть на сцене», — так писал о молодом даровании Rolling Stone.

Ей приходилось вести себя так, как говорили продюсеры и родители, чтобы песни лучше продавались. Позднее она вспоминала, что ее отец настоял на том, чтобы она исполняла репертуар высоким голосом, в то время как в действительности ее тембр гораздо ниже. Разницу в звучании можно услышать на старых видеозаписях.

Бритни пришлось «задавить» свой реальный голос во всех смыслах — она говорила и делала все по чужой указке. В одном из интервью она, будучи в отношениях с певцов Джастином Тимберлейком, заявила журналистам, что останется девственницей до свадьбы, чтобы поддержать легенду о нежной и наивной девушке. За эти слова ее в шутку прозвали «последней девственницей Америки».

В 2002-м году, когда Тимберлейк публично обвинил возлюбленную в измене, Бритни припомнили ее ложь. На звезду, тяжело переживавшую расставание, обрушился шквал критики и вопросов. Артисты, пришедшие к славе в таком же молодом возрасте, позже объясняли, какое давление они испытывали, и как им приходилось заталкивать эмоции внутрь, чтобы неизменно улыбаться на концертах и красных дорожках. Могла ли Бритни Спирс сломаться в ранней молодости под напором менеджеров и директоров, получится узнать только в ее автобиографии, публикация которой отложена на неопределенный срок.