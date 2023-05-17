Семейная драма: Бритни Спирс не видела сыновей больше года

Фото: www.globallookpress.com / Britney Spears

Зарубежные таблоиды все чаще пишут о готовящемся разводы певицы, а чада отказываются общаться с матерью.

Поклонники певицы Бритни Спирс бьют тревогу из-за психологического состояния певицы, которая сейчас переживает тяжелый период в жизни. У нее не только разваливается брак с Сэмом Асгари, но и портятся отношения с родными детьми. Об этом пишет издание Page.six.

Так, продюсер TMZ Кэти Хейз в своем документальном расследовании о жизни и проблемах певицы рассказала о том, что ее сыновья не общаются с ней уже почти год. Они перестали выходить на связь с матерью еще прошлым летом. А вживую знаменитость видела их еще до своей свадьбы с Асгари. Кроме того, один из сыновей, 16-летний Джейден даже публично раскритиковал Спирс за ее материнские навыки.

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Поведение поп-звезды не нравится и ее бывшему мужу Кевину Федерлайну. В своем недавнем интервью он пожаловался, что дети Бритни чувствуют себя неловко в школе из-за пикантных фото матери.

Все это только часть трудностей, с которыми пришлось столкнуться знаменитости. Кроме проблем с детьми ей приходится спасать свой брак от кризиса. Фанаты полагают, что он может закончиться для пары разводом. Они заподозрили неладное, когда супруги появились вместе без обручальных колец. А после этого папарацци запечатлели, как Бритни ярко отдыхает со своим менеджером Кейдом Хадсоном.

Близкий друг знаменитости признается, что Асгари и Спирс стали видеться намного реже, а если и бывают вместе, то большую часть времени находятся в ссоре. Но даже несмотря на это, поклонники Бритни не теряют надежду, что она преодолеет сложный период и наладит отношения в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подозрениях фанатов о том, что Бритни Спирс мертва, а ее социальные сети ведет другой человек.