🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день обещает быть спокойным, без напряженных и активных действий.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 мая, полнолуние. День обещает быть спокойным для большинства представителей зодиакального круга. Посвятите вторник восстановлению силам. Также день будет благоприятным для налаживания отношений и разрешения затянувшихся конфликтов.

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♈ Овны

Все, о чем вы просили, произойдет с вами очень скоро, Овны. Вместо того чтобы браться за все в одиночку, попросите помощи у близких или будьте готовы ее принять, если она уже поступает. Какие-либо ситуации или конфликты в отношениях будут разрешены мирным путем. Но помните — не принимайте ничего из сказанного вам сгоряча на свой счет, и сами старайтесь не плеваться огнем, когда вами управляют эмоции.

Космический совет: найдите свой скрытый свет и свет других.

♉ Тельцы

Вместо того чтобы сосредотачиваться на наихудших сценариях, Тельцы, попробуйте спросить себя сегодня, какую пользу можно извлечь из сложившейся ситуации. И вот вам ваша тема на день: каждое произносимое вами слово становится молитвой, а каждая молитва — утверждением, которое дает жизнь вашему внутреннему миру и мечтам. Ваше сердце знает путь, часто именно голова вносит хаос. Итак, сегодня позвольте своему сердцу все обдумать, а голове отправиться в короткий творческий отпуск.

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♊ Близнецы

Какими способами вы можете практиковать то, что проповедуете, Близнецы? Возможно, вы приложили немало усилий, чтобы понять, что необходимо изменить в жизни. И поверьте, они будут вскоре оправданы. Опасения по поводу вашего будущего могут быть обоснованными с эмоциональной точки зрения для вас, но не будут иметь никакой власти над вашей жизнью. Посмотрите на вещи с точки зрения любопытства. Тогда вы заметите, как все тяжелые мысли исчезают. Говорите «да», когда хотите, но при этом тактично говорите «нет», когда возникнет необходимость.

Космический совет: проницательность приведет вас к успеху сегодня.

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♋ Раки

Готовы ли вы сейчас проявить себя в полной мере? Попросите своих наставников помочь вам раскрыть свой потенциал. И доверяйте знакам, которые посылает вам Вселенная, Раки. Ваша сверхдержава — это ваша преданность всему, что вы делаете. При этом не забывайте относиться к себе снисходительно и действовать в комфортном темпе.

Космический совет: оставайтесь преданными своему делу, не сходите с пути.

♌ Львы

Вместо того чтобы пытаться доказать свою правоту, на этот раз попробуйте позволить себе быть неправильно понятыми. Пытаться достичь перемирия иногда также означает смириться с тем, что мы не придерживаемся одной позиции. Потратив некоторое время на то, чтобы обдумать ситуацию, вы сможете прозреть и найти свой истинный путь, Львы. Однако, если вы взяли на себя обязательство перед чем-то, выполняйте эту работу с честью. Это только заставит вас испытать определенное чувство гордости за выполнение своих обязательств и даст вам необходимое топливо для продвижения вперед. Обратитесь за советом к третьему лицу или получите второе мнение — в зависимости от вашей ситуации.

Космический совет: доверяйте своей интуиции в эти дни.

♍ Девы

Ослабить свою власть над чем-то или кем-то может быть непросто. Но это будет полезно для вашего спокойствия, Девы. Это позволит вам задействовать свое самое сильное «я». Говорите сегодня о своих чувствах, а не проглатывайте их.

Космический совет: уделите сегодня внимание своему эмоциональному состоянию.

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♎ Весы

У вас есть потенциал помочь изменить сложившиеся против вас обстоятельства, но для этого вам нужно набраться смелости и пойти на риски. Верьте в себя, Весы. Вы достойны любви и восхищения, и вскоре вы их получите.

Космический совет: позвольте себе сиять.

♏ Скорпионы

Всем время от времени нужны объятия, и вы не исключение, Скорпионы. Иногда нам нужно быть совершенно не стимулируемыми внешними факторами, чтобы понять, что могло бы улучшить и обогатить нашу жизнь. И сегодняшний день — хорошая отправная точка для этого. Сейчас самое время начать сбрасывать с себя лишний груз.

Космический совет: вы не застряли в лабиринте, вы находите выход из него.

♐ Стрельцы

Откровенные разговоры быстрее принесут вам ясность и завершенность в каких-либо ситуациях. Работайте в этом направлении сегодня, Стрельцы. При этом яростно отстаивайте то, что кажется вам правильным. Освободитесь от того, что вас обременяет. Вскоре вас ждет приятный сюрприз.

Космический совет: не бойтесь говорить о своих желаниях и потребностях.

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♑ Козероги

Когда вы находите время, чтобы насладиться даже небольшими благами в своей жизни, вы не только больше цените вещи, но и начинаете упускать из виду мелкие проблемы, которые не требуют вашего внимания. Любовь к жизни помогает вам избавиться от бремени забот и страхов, Козероги. Делайте шаг за шагом, чтобы увеличить поток благословений и жизненной силы.

Космический совет: помните — вы хозяин своей судьбы.

♒ Водолеи

Чем больше вы делитесь, тем больше получаете. Это закон Вселенной, Водолеи. Примите этот совет к сведению на сегодня. Люди и отношения, которые имеют для вас значение, не покинут вас, несмотря на любые кратковременные потрясения. Не забывайте их благодарить за поддержку.

Космический совет: уделите сегодня время близким.

♊ Рыбы

Скажите «да» жизни и смеху, Рыбы! Сегодня вас будут подталкивать к этому определенные события. Позвольте вашему творческому началу разгуляться, делайте сегодня только то, что хотите. Минимум работы — больше отдыха, если, конечно, есть такая возможность.

Космический совет: приготовьтесь, вас ждут приятные сюрпризы.

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