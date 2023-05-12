Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

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Какие изменения будут ждать каждого представителя знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 15 по 21 мая.

15 и 16 мая убывающая Луна в Овне, а значит, самое время уделить внимание своему телу, побольше быть на свежем воздухе, выбирать открытые пространства для занятий спортом. Отлично, если вы попадете на матч или в танцевальный коллектив. Дни не очень продуктивны для интеллектуальной работы и дипломатии, документы и отчеты требуют тщательной проверки. Учитывая выход Меркурия из ретроградной фазы, закладывайте больше времени на дорогу.

17, 18 и 19 мая убывающая Луна в Тельце подсказывает быть бережными к горлу и не перенапрягать связки. В эти дни люди экономны, с трудом решатся на спонтанную покупку. Высоки расчетливость и практицизм, преобладание земной стихии определяет некую инертность происходящего. Период удачен для питательных масок в зоне шеи и декольте, а также массажа воротниковой зоны.

Вечером 19 мая будет новолуние в Тельце, Луны на небе не видно. Истинный смысл процессов скрыт от наших глаз, поэтому не старайтесь как-то проявиться в этот период. Привлечь к себе внимание будет труднее обычного. Новолуние делает людей более чувствительными и сентиментальными. Конечно, это относится больше к фиксированным знакам — Тельцам и Скорпионам.

20 и 21 мая растущая Луна в Близнецах наведет некую суету в рабочих и семейных вопросах, люди будут несобранные. Несмотря на рассредоточенность, повышенное любопытство и подвижность помогут найти яркие идеи и нужные слова. Сейчас лучше выбирать интеллектуальный досуг, потому что ум открыт к новой информации. Дети будут легче усваивать школьный материал.

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Овен — гороскоп на неделю

Для рожденных под знаком Овен влияние позитивных тенденций набирает силу и принесет радостные семейные события. Почувствуете себя по настоящему счастливыми в кругу родных и близких людей. При этом помните, что приятно не только получать, но и дарить подарки. Это период милосердия, душевной мягкости и раскрытия вашего творческого потенциала.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы смогут преуспеть в учебе и совершенствовании своих профессиональных навыков. Это время, когда стоит браться за рабочие проекты или начинать собственное дело. Действуйте последовательно, без излишней спешки и суеты. Важны самодисциплина, деловой и рациональный подход. То, что и определяет особенность вашего земного знака.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов чувствуется прилив творческих сил и вдохновения, духовное развитие и самоанализ. Спокойные мелодии, общение с природой, поездка к морю или речке помогут испытать приятные эмоции. У вас усиливается тяга к прекрасному во всех проявлениях. Любовь к поэзии, к искусству, к музыке, к истории своего города. Также это хороший период для работы — у вас есть шанс дополнительного дохода.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки, обращаете свое внимание на необычные события и удивительные совпадения, которые будут вам встречаться на этой неделе. Вас могут посетить инсайты, интересные мысли, подсказки буквально с неба, куда двигаться дальше. Это возможно через беседу, которую вы услышите от других. Это может быть книга или статья. Успеха в любых делах легче добиться, если прислушиваться к собственной интуиции.

Лев — гороскоп на неделю

Львы могут рассчитывать на поддержку начальства, старших родственников и даже тайных покровителей. На вашу самореализацию влияет духовный рост, благотворительность, творческая энергия и творческая деятельность. В состоянии вдохновения легче воплощаются идеи в жизнь. Поэтому самое главное сейчас — поддерживать в себе это состояние.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, фортуна на стороне тех, кто занимается общественно полезной работой, решает серьезные стратегические вопросы. Звезды благосклонны и к преподавателям, и к деятелям науки, и спорта. Усиливается ваше стремление не только к разнообразию, но и собственной свободе и независимости.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы в этот период могут быть сосредоточены на карьере и труднодостижимых целях. Именно сейчас можно добиться заметных успехов, если действовать смело, решительно и упорно. Сдвинуть с мертвой точки сложные дела и одержать верх поможет кооперация с другими людьми. Возможно, многие из них стоят выше по карьерной лестнице, но именно с ними вам и стоит налаживать свои контакты.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на этой неделе важно правильно выбрать союзников и группы, в которых вы взаимодействуете. Успех расширения возможностей зависит от того, какие люди вас окружают, и как складываются отношения между ними. Взаимная поддержка и выручка — это ключ к достижению поставленных целей. Сейчас все завязано на тех, кто вокруг вас.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на этой неделе открываются возможности для самореализации, а также для укрепления и стабилизации своего положения. Вместе с тем приходят и новые обязанности, дополнительная ответственность. В общем, поработать придется, но через усилия прокладывается дорога к вашей лучшей жизни.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов наступают благоприятные дни с точки зрения налаживания деловых и личных отношений. Многообещающим и удачным может стать романтический союз, заключенный брак или новое знакомство. Популярность, уверенность в себе, способность договориться даже с оппонентами — это неделя проявления и выражения вашей творческой энергии.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев на этой неделе дел может оказаться больше, чем вы сами этого ожидали. Но трудолюбие и практичный подход помогут справиться с ними как можно быстрее. Оставьте достаточно времени и сил для общения с членами семьи, наведения порядка и уюта в своем жилище, потому что дом — одна из ключевых тем периода. Также в это время вам характерно стремление к переменам и разнообразию. Возможно, это и подтолкнет вас к некой перестановке в собственной комнате.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рожденные под знаком Рыбы без сомнений и стеснения реализуют свои планы в сфере рекламы, пиара, лекционной и выставочной деятельности. Удачно складываются переговоры, собеседования и свидания. Вы подключаете свое обаяние и тем самым налаживаете плодотворное сотрудничество со всеми людьми, которые находятся вокруг вас. Это позитивная тенденция, потому что тем самым вы привлекаете себя к клиентам, понимаете их потребности. И от этого также растут ваши продажи.

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