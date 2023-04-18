Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 2023

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Май станет благоприятным временем для карьеры и отношений. Однако Весам и Скорпионам предстоит столкнуться со сложностями и недопониманием.

Солнечный май открывает грандиозные перспективы знакам зодиака. Вместе с распустившимися цветами, праздничными парадами, салютами и фонтанами последний месяц весны подарит вдохновение в творческих начинаниях и личной жизни.

Каким знакам зодиака улыбнется удача, а кто встретит любовь всей жизни — на этот и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астролог Евгения Кузнецова.

Евгения Кузнецова

Астролог

Гороскоп на май 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

В начале мая знаки зодиака почувствуют торможение в коммерческой сфере из-за влияния ретроградного Меркурия. В этом положении планета пробудет до 13 числа, а затем плавно перейдет в стационарную фазу. По этой причине рост деловой активности замедлится. Особую бдительность важно соблюдать при подписании бумаг. Скорее всего, договоры будут встречать какие-то препятствия и откладываться, а документы — переделываться из-за ошибок.

В этот период могут быть сбои в электричестве, поэтому не помешает осторожность за рулем, в обращении с бытовыми приборами и при ремонте техники. Покупку смартфонов, телевизоров и ноутбуков также желательно отложить до 16 мая, поскольку в них могут быть скрытые дефекты.

«С начала мая ретроградный Плутон будет в Водолее, то есть планета повернется вспять. Это достаточно длительный период, и продлится он почти пять месяцев до 11 октября 2023. Плутон — планета, которая влияет на массы людей и банковскую систему. Поэтому операции, касающиеся бухгалтерии, страховых компаний и финансовых организаций, будут сопровождаться рисками или встречать различные препятствия. Кредиты, взятые в этот период, придется долго возвращать», — пояснила астролог.

Соединение Солнца с Ураном 9 мая, с одной стороны, подарит витальную энергию и успехи в карьере, с другой стороны, влияние планеты Уран повысит рост тарифов на электроэнергию.

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С 1 по 8 мая знаки зодиака ощутят атмосферу романтики и волшебства, поскольку транзитный Марс будет находиться в секстиле к Солнцу. Это самый благоприятный период для свиданий, сюрпризов и признаний в любви. Вместе с чувственностью появится шанс проявить свои лидерские качества.

Откровенность возникнет не только в межличностных отношениях, но и на уровне государств. Появится возможность улучшить отношения с родными и близкими, а также завести приятные знакомства.

Для поддержания энергичного настроя и новых связей помогут активный отдых на природе и занятия спортом. Это особенно важно, потому что в период с 7 по 11 мая могут обостриться заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.

С 17 по 19 мая Солнце будет находиться в секстиле с Нептуном. Это положение небесных тел усилит интуицию и творческие способности. Например, кто-то сможет совершить прорывное открытие в науке. Взаимопонимание между людьми станет легче и естественнее. Появится желание заняться благотворительностью и меценатством.

С 20 по 22 мая Солнце будет находится в тригоне с Плутоном. Этот благоприятный период позволит вернуть романтику в отношениях между супругами. Им удастся оставить позади ссоры и разногласия и отдохнуть вместе от рутины. У молодых пар объяснение в чувствах может привести к помолвке.

«Если же ни один из партнеров не решился на откровенный разговор, то уже спустя месяц-два, когда Солнце будет в квадрате и оппозиции к Плутону, ситуация может сложиться менее благоприятная», — отметила эксперт.

Конец мая также отлично подходит для уюта в семейном кругу, общения с детьми, ремонта и обустройства жилища.

Овен — гороскоп на май 2023

В начале месяца деловым Овнам сопутствует удача в плане зарабатывания денег. Представителям огненной стихии будут предложены выгодные финансовые проекты и различные возможности улучшить материальное благосостояние. Главное — отбросить сомнения и смело начинать новые дела.

В конце мая ожидаются поездки и командировки. Овны будут активно передвигаться, но не на далекие дистанции. Знаку зодиака стоит обратить внимание на новых знакомых. В этот период есть шанс обрасти полезными связями.

Телец — гороскоп на май 2023

В мае Тельцы ощутят духовный подъем. Представители земной стихии будут очень активны и полны жизненной энергии. Сил хватит, чтобы претворить в жизнь все задуманные планы. Этот магнетизм не останется незаметным для окружающих, которые будут тянутся к Тельцам и участвовать в продвижении идей.

Аура успеха позволит занять выгодные позиции на работе. Финансовые перспективы позволят знаку зодиака улучшить свое материальное положение.

Близнецы — гороскоп на май 2023

Подвижные Близнецы почувствуют недостаток энергии. У некоторых представителей воздушной стихии могут проявиться хронические болезни, поэтому стоит чаще бывать на природе, чтобы хоть как-то восполнить баланс сил. Начало месяца отлично подходит для духовных практик.

Уже в последней трети мая представители знака зодиака почувствуют, что жизнь налаживается: захочется творить, любить и наслаждаться окружающей обстановкой. Кроме того, окружающие будут радовать Близнецов различными подарками и сюрпризами. Мотивация вернется и позволит успешно осуществить все задуманное.

Рак — гороскоп на май 2023

У Раков май будет наполнен социальной деятельностью. Представителей водной стихии ожидает много приятного общения с друзьями и единомышленниками. Это отличное время для различных рекламных проектов или самопрезентации. Можно активно строить планы и воплощать их в жизнь.

В последней трети месяца представители знака зодиака ощутят усталость. Несмотря на рабочий настрой Ракам следует больше отдыхать. В противном случае можно подорвать здоровье.

Лев — гороскоп на май 2023

Отличные финансовые перспективы май открывает Львам. У представителей огненной стихии есть шанс получить высокую должность или заявить о себе перед начальством. Реализация текущих задач приблизит знак зодиака к основной жизненной цели. Поэтому не стоит лениться, чтобы не упустить возможность.

В двадцатых числах месяца Львы расширят свой круг общения. Причем новые знакомые окажут положительное влияние на представителей знака зодиака.

Дева — гороскоп на май 2023

В последний месяц весны Девы смело могут планировать отпуск. Представителей земной стихии будет привлекать все иностранное, поэтому не исключены путешествия за границу.

«Поездка позволит погрузиться в философские размышления и медитативные практики, а также обрести новые знания о науке, истории и людях в целом. Этот период станет благоприятным для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения», — считает астролог.

Прилив сил в конце мая позволит Девам получить продвижение в карьере. Усилится внимание как со стороны руководства, так и коллег. У знака зодиака появится возможность заявить о себе и получить перспективную, интересную должность.

Весы — гороскоп на май 2023

Для Весов май покажется периодом кризисов. Представителям воздушной стихии лучше не рисковать, а полагаться на расчет. Сомнительные и плохо продуманные дела грозят закончиться провалом. Тем не менее удача будет сопутствовать знаку зодиака в сфере финансов, например, деятельности банков, страховых компаний и налоговых органов. В личных отношениях привлекательность и чувственность Весов также не останется без внимания.

В конце весны они займутся совершенствованием навыков и получением новых знаний. Знаку зодиака будет полезно записаться на курсы повышения квалификации или, например, задуматься о получении второго высшего образования.

Скорпион — гороскоп на май 2023

Майский период у Скорпионов пройдет в заботах. Причем внимание знака зодиака будет целиком поглощено работой либо семьей. Представителям водной стихии придется прислушиваться к мнению деловых партнеров и супруга, в противном случае могут возникнуть конфликты, в которых перевес будет на их стороне. Чтобы не нажить себе врагов, важно проявить гибкость и научиться идти на компромиссы.

Весьма неблагоприятным может оказаться конец месяца, поскольку все мысли Скорпионов займут финансовые вопросы. Представителям знака зодиака очень важно вовремя оплатить налоги и кредиты.

Стрелец — гороскоп на май 2023

Активную деятельность в конце весны развернут Стрельцы, которым посчастливится проявить новаторство в работе. Общение с коллегами также принесет радость. Тем не менее представителям огненной стихии важно не перетруждаться и заняться профилактикой здоровья, так как не исключено обострение хронических заболеваний.

Последние майские дни Стрельцам лучше всего провести в компании супруга. Второй половинке в этот период будет особенно нужна поддержка и любовь. Кроме того, знаку зодиака не стоит откладывать решение юридических вопросов.

Козерог — гороскоп на май 2023

Май для Козерогов станет очень счастливым. Представители земной стихии захотят любви и романтики. Встречи с противоположным полом принесут много ярких эмоций. Работа также порадует и вдохновит. Особенно удачно дела сложатся у лиц творческих профессий — их труды будут оценены по достоинству.

Вторая половина месяца потребует пристального внимания к здоровью. Есть риск обострения хронических заболеваний. Поэтому знаку зодиака желательно пройти профилактическое обследование в медучреждениях, соблюдать правильный режим питания и сна.

Водолей — гороскоп на май 2023

Водолеям в мае предстоит решить вопросы, связанные с недвижимостью и семейными делами. Возможно активное общение с родственниками, которое может немного утомить. Вероятно, представители воздушной стихии смогут решиться на переезд или продажу недвижимости. Желание сменить обстановку будет велико.

Зато во вторая половина месяца принесет приятные сюрпризы. Знак зодиака сможет уделить свободное время творчеству и спорту. Причем настрой и тренировка позволят установить рекорды, например, в марафонах. Водолеи-родители захотят чаще проводить время с детьми, радовать и обучать их новому. Также окончание весны принесет романтику в отношениях с партнером.

Рыбы — гороскоп на май 2023

Майские дни Рыбы проведут в общении с друзьями и близкими. Многочисленные родственники также потребуют внимания к себе и проявят активное участие в личной жизни. Представители водной стихии ощутят прилив вдохновения и, несмотря на загруженность, будут все успевать.

«Начиная с двадцатых чисел Рыбам предстоит решать вопросы, связанные с недвижимостью. Это может быть заключение договоров о съеме квартиры или, напротив, сдачи ее в аренду», — рассказала астролог.

В целом период благоприятен для ремонта жилища, генеральной уборки или покупки мебели.