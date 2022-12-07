Разбор по профессиям: лучшие месяцы 2023 года для карьеры и самореализации

Новый 2023 год принесет различные энергии, усиливающие те или иные таланты или изъяны в людях. Какой месяц подходит для творчества и отдыха, а какой — для продвижения по работе, ответила астролог.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkushar; 5-tv.ru

Каждый месяц 2023 года проявит и подчеркнет определенные черты характера и качества. Как положение небесных планет повлияет на карьеру, самореализацию и самовыражение всех представителей знаков зодиака, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог Татьяна Бережная.

Ретроградное начало 2023 года

В 2023 год все знаки зайдут с двумя ретроградным планетами — Меркурий и Марс.

Ретроградность Марса продлится до 12 января. В это время многие представители всех знаков зодиака будут несдержанны, импульсивны и взвинчены. Проявленная агрессия принесет бумерангом неприятности. Вырастет вероятность аварий, поломки технических устройств, получения ран и травм.

«Нельзя в начале 2023-го проявлять агрессию, сверхактивность, начинать что-то новое, открывать бизнес, свое дело. Опасно проводить хирургические операции. А подойдет этот период для деятельности, которую давно хочется возобновить, например — занятия спортом. Также если вы мечтали уволиться, — это как раз тот период. Но при этом искать новую работу неблагоприятно», — пояснила специалист.

Параллельно влияние будет оказывать ретроградный Меркурий — до 18 января 2023.

«Многие представители знаков зодиака почувствуют на себе влияние этой планеты. Это внутренние ощущения подавленности и сверхчувствительности, интеллектуальная тупость и эффект дежавю», — продолжила она.

При этом первые две недели 2023 года удачны для творческих людей. Они смогут завершить начатые работы и получить признание. Посетившее их вдохновение, позволит расширить горизонты и раскрыть в себе новые таланты.

В целом рекомендуется проявить терпение, не допускать, чтобы подавленность и сверхчувствительность негативно сказались на близких. Важно избегать ссор и не обижаться самому на других.

Январь 2023 — творчество и духовность

Январь 2023 в целом окажется удачным для творческих натур, для людей искусства. Этот период дает вдохновение в искусстве, в духовности и мистике.

«Если все совместить и воплотить в какое-то произведение, результат окажется ошеломляющим. В этот месяц есть шанс увидеть картинку, вдохновиться и потом придать ей реальность в какой-либо форме — картина, скульптура, песня, музыка. При этом результат таланта скажется на практических сферах жизни, такие как деньги и власть», — пояснила Бережная.

Стоит проявить аккуратность в общении тем, кто в угоду другим может поддаться на уговоры, дать слабину и уступить. Велик риск сказать что-то и неосознанно ввести собеседника в заблуждение. Доброжелательность обернется невыполненными обещаниями.

Также проявится склонность к инертности, к лени, к чрезмерности в еде, к лишнему весу.

С 25 января по 3 февраля — время, чтобы начать заниматься спортом. На первый план выйдут смелость, воля, решительность, честолюбие. Вырастет уверенность в себе, физическая сила, выносливость и энергичность. У многих проснется любовь к спорту.

Март 2023 — импульсивность и сила воли

Февраль не проявит никаких определенных черт, а вот в марте выделятся сразу два важных периода.

С 9 по 24 марта у активных людей проявится слишком энергичное, импульсивное поведение — человек сам себе враг. Натолкнувшись на препятствие, велик риск выйти из себя, раздражиться и во чтобы то ни стало попытаться достичь желаемого. Окружающие такое поведение посчитают нахальством и эгоизмом. Поэтому рекомендуется сдерживать себя, избегать конфликтов, ну и конечно — сначала думать, а потом действовать.

С 17 по 24 марта многие ощутят рост силы воли, выносливости и выдержки. Проявится способность возрождать в себе и окружающих мощную энергию. Благоприятное время для занятий йогой и медитациями, а также духовными практиками. Это поможет в проявлении себя и достижении цели.

Апрель 2023 — время политиков, военных и инженеров

Для людей, которые занимаются тяжелым трудом, действуют планомерно, избегают ненужных трат сил, имеют большую силу воли и применяют ее разумно, Вселенная подарит хорошие возможности занять руководящую должность. Месяц благоприятен для тех, кто работает в оптике, инженером деле с точными инструментами, а также в политической и военной сферах.

Важные качества этого периода — терпение, практическая сноровка, смелость в действиях. Этот период благоприятен для тех, кто не боится взять на себя большую ответственность.

Май 2023 — электроника, авиация и фармацевтика

Для людей, способных к быстрым решительным действиям и знающим, чего они хотят, 2023 год продолжит в мае порадоваться высоким достижениям, среди которых громкий успех и высокое положение.

«Самые благоприятные сферы для проявления эго — электроника, авиация, сфера естествознания, особенно химия, фармацевтика. Есть вероятность открытия каких-то лекарств и новых соединений. Также проявятся удивительные способности во врачевании и эзотерике», — пояснила астролог.

Благоприятно заниматься танцами и йогой, особенно хатха-йогой. Также хорошее время выработать здоровые привычки в вопросах питания и гигиены.

Июнь 2023 — трудности и препятствия

События первого летнего месяца будут препятствовать самовыражению. Ожидаются невзгоды в любви, трудности на профессии, преодолеть которые получится только тяжелым трудом и строгой дисциплиной.

Начало лета поможет сформировать и закалить характер, но при этом рискует вызвать плохое настроение, угрюмость и озлобленность. Очень важно в это время сознательно культивировать оптимизм и жизнерадостность, работать с подсознанием через аффирмации и медитации.

Июнь хорош для исследователей, писателей, детективов. А также для тех, кто проявляет интерес к естественным наукам, обладает хорошей концентрацией и волей, развивает умственные способности и способен докапываться до сути.

Июль 2023 — расцвет творчества

Благоприятный месяц для честных и практичных людей с организаторским талантом и желанием принести коллективу пользу. Цели в этот месяц получится достигнуть только упорным трудом. Важно проявить терпение и не идти на риск.

Благоприятный месяц для творческих натур — поэтов, писателей мистических произведений или просто романистов, фотографов и режиссеров. А также для тех, кто умеет тонко воздействовать на общественное мнение.

Сложная пора для импульсивных натур, которые хотят вразумить мир, заставить других делать так, как они хотят, навязать свое мнение и ввести собственные нормы поведения. Таким кандидатам будут отказывать в сотрудничестве и поддержке. Их прямота и сила самовыражения оттолкнет окружающих.

Август 2023 — пора новых знаний

Хороший период для людей, получающих образование, обучающих на курсах, читающих лекции или просто изучающих новую информацию — студентов, преподавателей, издателей, корреспондентов, писателей, особенно пишущих на религиозные и философские темы.

«Вообще, август благоприятен для силы мысли, благодаря оптимистическому мышлению. Мысли будут выражаться легко и понятно, идеи — доводиться до понимания. Это время также подходит для политиков и для тех, кто часто произносит речи, — юристов, адвокатов и всех связанных с законом специалистов», — пояснила астролог.

Сентябрь 2023 — доброта и взаимопомощь

Сентябрь благоприятен для тех, кто излучает позитив и доброту, доволен жизнью, совершает альтруистические поступки и великодушно помогает другим. Это месяц порядочных людей, придерживающихся нравственных и религиозных норм. Такие натуры никогда не будут побеждены.

Также полезно проявлять интерес к йоге, медитациям и к другим формам духовного развития.

Благоприятный месяц для талантливых руководителей и лиц, обладающих духовной проницательностью. Хороший старт для тех, кто готов экспериментировать в новых областях — новаторов, изобретателей и реформаторов во всех сферах.

Октябрь 2023 — острый ум и трудолюбие

В конце октября — начале ноября наступает пора для искателей информации. Обладатели острого ума и сильной энергетики проявят себя.

С 25 октября по 4 ноября откроется «агрессивный» ум. Это даст продвижение репортерам, корреспондентам, исследователям, участникам экспедиций. Такие люди готовы много трудиться ради того, чтобы добыть нужные сведения.

Ноябрь 2023 — окно финансовых возможностей

В самом начале месяца выпадают несколько удачных дней для финансовых, политических и военных стратегий.

С 5 по 9 ноября появится шанс воздействовать на общественное мнение, тонко используя средства массовой информации.

«У этого аспекта есть особенность: если это сделает человек с плохими корыстными намерениями, у него все получится так же, как и у того, кто будет действовать с благими. С одной лишь разницей — позже человека с гармоничным посылом Вселенная наградит, а с негативным — накажет», — предупредила Бережная.

Декабрь 2023 — авантюры и жажда перемен

Конец года подходит для поиска необычного, нового и духовно возбуждающего опыта.

«Разыграется воображение, но сильная эмоциональная извращенность толкнет на авантюрные поступки. Отсюда несчастливые случаи, нестабильность семейной жизни и профессиональных дел», — отметила специалист.

Проявится сильное желание отказаться от прошлого, перечеркнуть все и посмотреть на мир свежим взглядом — многие ощутят дух революционеров. Важно не рубить с плеча и не забывать об осторожности.