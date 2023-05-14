🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки убывающей Луны — благоприятный период для творчества, новых знакомств и поездок. В работе же стоит расходовать энергию только на самые главные и важные зада

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 мая, убывающая Луна в знаке Рыбы — достаточно продуктивный день для большинства представителей зодиакального круга. В последний день текущей недели не будет лишним уделить время семье, друзьям и, конечно же, себе. При этом расходуйте энергию только на самые важные задачи, особенно в рабочих вопросах.

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♈ Овны

Овны, перестаньте ждать и откладывать. Верните себе способность формировать свою жизнь уже сегодня. Не забудьте очистить свои мысли от ложных убеждений вроде «это невозможно». Лучше думайте над тем, как вы можете сделать это возможным. Определение приоритетов в своей жизни может быть хорошей отправной точкой, потому что это позволит вам исходить из пространства подлинности и создавать жизнь, полную цели и страсти.

Космический совет: используйте желания как компас, чтобы найти путь вперед.

♉ Тельцы

Сделайте этот рывок вперед не потому, что вы боитесь что-то упустить, а потому что вы любите себя и свою жизнь настолько, чтобы идти вперед с оптимизмом. Будьте подобны дикой лошади, которая любит бегать не для того, чтобы куда-то попасть, а просто наслаждаться ощущением свободы в данный момент. Соблюдайте свои ритмы и постарайтесь не спешить куда-либо, Тельцы.

Космический совет: ваши материальные потребности будут обеспечены, если вы будете следовать своей интуиции.

♊ Близнецы

Когда вы сталкиваетесь с противоречивыми мыслями или ситуацией, что лишают вас покоя, попробуйте точно описать, что вы чувствуете и почему, Близнецы. Это поможет вам разобраться в своих мыслях вместо того, чтобы реагировать импульсивно, а затем предпринять соответствующие действия. В существующих отношениях может быть вновь обретена гармония или, по крайней мере, вы можете стремиться к этому, и сейчас самое подходящее время начать. Четкое понимание ваших ожиданий и причин для них позволит вам сосредоточиться на том, что движет вами вперед.

Космический совет: открытость к достижению компромисса заложит основы для длительных отношений.

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♋ Раки

Вам нужно отпустить свои прошлые неудачи и страхи, потому что все, что окружает вас сегодня, послано Вселенной и, безусловно, является результатом вашей тяжелой работы. Если что-то уходит из вашей жизни, отпустите это, поскольку у жизни есть лучшие планы для вас, Раки. Это могут быть люди или новые возможности.

Космический совет: берите инициативу в свои руки.

♌ Львы

Львы, научиться выражать себя эффективно и радостно, возможно, самое полезное, что вы могли бы сделать сегодня. Вместо того чтобы делать поспешные выводы, попросите разъяснений и найдите место для разговоров сегодня. Расслабьте свой разум и получите ясность в отношении того, к какому результату вы стремитесь, а затем найдите продуманный способ достижения цели. Ситуация может быть многогранной, и вам, возможно, придется немного уменьшить масштаб, чтобы увидеть картину в целом.

Космический совет: доверяйте своим ощущениям.

♍ Девы

Будьте открыты в общении и выложите свои карты на стол, Девы. Вы будете приятно удивлены количеством тех, кто примет ваши мысли и потребности. Если есть конфликт между тем, что вы хотите делать, и тем, что, по вашему мнению, вы должны делать, то лучше отдавайте приоритет первому. Конечно, вы можете взвесить все «за» и «против» и выбрать то, что вам больше всего подходит. Объективный взгляд на свою жизнь и ее циклы может потребовать от вас некоторого терпения и честности, но как только вы это получите, это будет того стоить.

Космический совет: вас ждет успех, если вы готовы ясно видеть и слышать послания Вселенной.

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♎ Весы

В вашей жизни наступает переломный момент, но в это время вы окружены таким большим потенциалом, поддержкой и любовью, что можете с легкостью справиться с возможными проблемами. Следуйте тому, что преподносит вам жизнь, Весы.

Космический совет: не бойтесь неизведанного.

♏ Скорпионы

Уважайте свою вновь обретенную цель в жизни и отбросьте все, что больше не кажется правильным. Доверьте свои заботы своим наставникам, позвольте им наилучшим образом гармонизировать вашу жизнь. Вы знаете, куда вам нужно идти, поэтому отправляйтесь в путь, Скорпионы.

Космический совет: используйте предоставленные вам перспективы, чтобы выйти из вашего текущего сценария.

♐ Стрельцы

Обращение к своим теням или частям себя, которые вы находите менее привлекательными, может быть хорошей идеей на сегодня, Стрельцы. И пока вы этим занимаетесь, также не забудьте попытаться принять их как часть себя, если вы не можете их изменить. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь, не позволяя себе становиться жертвой своих мыслей, эмоций или ситуаций. Наберитесь смелости отстаивать свои убеждения. Ваши близкие не оставят вас.

Космический совет: самоанализ, терпение и принятие — это ваш долгосрочный план действий.

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♑ Козероги

Установление здоровых границ между тем, что приемлемо, а что нет, — хорошая идея на сегодня, Козероги. Даже в кажущиеся хаотичными времена открываются четкие линии, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы привести в порядок свой разум, и говорите людям то, что чувствуете.

Космический совет: найдите время, чтобы записать свои идеи или размышления в дневник, они пригодятся позже.

♒ Водолеи

Сейчас самое время снять ограничения, которые вы, возможно, неосознанно наложили на себя, Водолеи. Уделите немного больше внимания своим мечтам и целям, чтобы воплотить их в жизнь. Когда вы благодарны за то, что у вас есть, это приносит вам больше пользы, и это, вероятно, также ускорит появление новых возможностей. У вас есть дар видения перспективы, и люди приходят к вам за вашей мудростью.

Космический совет: позвольте своим страхам и беспокойствам раствориться, откройтесь миру.

♊ Рыбы

У вас есть способность плавать в глубоких водах и не запутываться в водорослях, Рыбы. Сегодня хороший день, чтобы использовать это умение с пользой. Очистите свой разум и пространство от всего, что кажется вам уже бесполезным. Ваша способность смотреть на вещи со всех возможных сторон оттачивается в эти дни. Вскоре она вам пригодится.

Космический совет: позвольте себе быть в роли слушателя сегодня.

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