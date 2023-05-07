Участковые раскрыли подробности задержания подозреваемого в теракте против Прилепина

Участковые Соколов и Воеводин рассказали о задержании подозреваемого в теракте против Прилепина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; Youtube / mvdmedia; 5-tv.ru

Предполагаемый виновник подрыва автомобиля писателя пытался обмануть полицейских историей про ловлю куропаток у пруда.

Подозреваемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина пытался обмануть полицию рассказом про пруд и ловлю куропаток. Об этой и других подробностях задержания 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова рассказали участковые. Видео с их рассказами опубликовал портал «МВД Медиа».

Подозреваемого в теракте удалось троим полицейским из ОМВД по Семеновскому городскому округу: Екатерине Сиротиной, Александру Соколову и Дмитрию Воеводину. 6 мая в 12:00 они выехали в нижегородскую деревню Козлово в рамках плана-перехвата.

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«Мы выдвинулись на мой административный участок — в деревню Козлово, — куда (подозреваемый — Прим. ред.) мог прийти с поселка. Приехав в деревню Козлово, направились в лесной массив. Там было грязно, мы решили дорогу посмотреть, чтобы проехать. Навстречу нам шел молодой человек», — рассказал майор полиции Александр Соколов.

Полицейских заинтересовала личность мужчины, поэтому они его остановили для проверки документов. В ходе разговора подозрения только усилились.

«Изначально данный человек говорил вещи, которые не являются действительностью. Что он на пруду в данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было. Куропаток в настоящее время там, соответственно, тоже не было», — сообщил лейтенант полиции Дмитрий Воеводин.

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Тогда подозреваемого попросили показать содержимое карманов и документы. Паспорта у него оказалось два — украинский и российский. В ходе дальнейшего разговора мужчина признался в причастности к подрыву автомобиля Захара Прилепина.

«Стали с ним разговаривать, и он все-таки сознался. Конечно, были применены спецсредства к нему — браслеты ручные. Посажен в автомобиль и доставлен в отдел полиции», — подытожил Александр Соколов.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин, подорвали около 11 часов утра 6 мая. Последний скончался на месте, писателя госпитализировали в тяжелом состоянии. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В МИД РФ сообщили, что за преступлением стоят киевский режим и его западные покровители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СБУ не стали отвергать причастность к теракту против Захара Прилепина.