Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали: видео МВД

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru

Поиск возможных причастных к теракту в Нижегородской области продолжается.

Сотрудники полиции задержали у лесного массива, ранее судимого 29-летнего мужчину, который может быть причастен к покушению на убийство Захара Прилепина. Об этом сообщили в МВД России.

Сейчас задержанный доставлен в отдел полиции, позже его передадут в следственные органы.

«Розыск возможных соучастников продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Взрыв автомобиля, в котором находился Захар Прилепин произошел 6 мая, около 11 утра в районе поселка Пионерское. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Российского писателя госпитализировали в тяжелом состоянии в ближайшую больницу Нижегородской области. По последним данным, ему диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения в двух и более анатомических областях — Прим. ред.), минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина.