Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина, наградят

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Профессионализм сотрудников МВД отметило руководство.

Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии резонансного преступления в Нижегородской области, сообщает пресс-служба МВД.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции принял решение наградить сотрудников отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сегодня в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате один человек погиб, находившийся в машине писатель Захар Прилепин получил ранения.

Заместитель начальника отдела УУП и ПДН отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин, проводя мероприятия по горячим следам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Он доставлен в территориальный отдел внутренних дел.

«Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан Министром внутренних дел Российской Федерации в ближайшее время», — добавила Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru показывал эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина.