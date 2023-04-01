Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 апреля

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать каждого представителя знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ожидать всех знаков зодиака на следующей неделе, в период с 3 по 9 апреля

Продолжается позитивное влияние Венеры. Планета находится в Тельце. Это одна из самых сильных ее позиций в зодиаке. Гармоничные аспекты от Нептуна и Плутона дарят нам творческий импульс — в виде понимания красоты, эстетики — глубину и серьезность в оценках.

Здесь лучше всего себя чувствуют Тельцы, Козероги и Девы. Именно у этих знаков будет шанс раскрыться в личных отношениях, развить чувственность и улучшить самооценку. Для Раков и Рыб это тоже плодотворный период. Эти знаки зодиака смогут усмирить свои эмоции, взвешенно подойти к материальным аспектам жизни и к творчеству.

Чего не стоит сейчас делать — это спешить. Все процессы развиваются в том ключе, который подходит именно вам. В пространстве сейчас преобладают женские энергии. Это говорит о необходимости согласиться на роль ведомого и приспособиться к внешнему миру. Не бойтесь оказаться в чем-то вторым или третьим. Важнее всего — ваше внутреннее самоощущение и адаптация к условиям внешнего мира.

Особо сложный период: чем опасен коридор затмений 20 апреля — 5 мая 2023

Овен — гороскоп на неделю

Дорогие Овны, сейчас вы способны с легкостью притянуть к себе деньги и приумножить капитал. Хорошо дается освоение новых контактов, оттачивание имеющихся талантов. Стоит проявить упорство на пути к своей цели, сосредоточившись на конкретном деле. Тогда успех неминуем.

Телец — гороскоп на неделю

Уверенность в собственных силах Тельца поможет свернуть горы и воплотить задуманное в жизнь. Вы харизматичны и энергичны. Раскрывается потенциал, притягивающий как ресурсных людей, так и благоприятные обстоятельства. Конечно, Венера в Тельце дает вам зеленый свет к любым делам и успехам. Полагайтесь на себя, будьте самостоятельными и благодаря собственным усилиям вы реализуете все, что вы когда-либо хотели.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов на этой неделе открывается поток вдохновения — осознания себя творческой личностью, грезящей о сказочных мирах. Возможно, фантазии не так губительны. Ведь это позволяет вам по-новому ощутить себя в этом мире. Состояние потока рождается в занятиях рисованием, кулинарией, поэзией, музыкой. Тонкое восприятие мира посредством эмпатии и интуиции вам помогает. Вы становитесь более чувствительными и сочувствующими. Это отличный период для занятия благотворительностью, на что вы и можете быть склонны. Способность помогать окружающим и нуждающимся — ваше главное качество этого периода.

Близнецы, Рыбы, Овны: какие знаки зодиака созданы для секса, а какие — для любви

Рак — гороскоп на неделю

У Раков появится повод, чтобы привнести перемены и обновление в свою жизнь; отказаться от старых шаблонов мышления. Найдите увлечение, объединяющее вас с людьми, и действуйте в команде. Так же результативно в это время моделирование будущего и движение к своей мечте, чему-то дальнему, стратегическое планирование.

Лев — гороскоп на неделю

Львов мотивирует достижение карьерных высот, возможность добиваться поставленных целей. Это время реализации крупных, больших проектов. Конечно, отсутствие перспектив убивает желание двигаться дальше. Поэтому найдите стимул, мотивирующий вас на успех. Задумайтесь о создании профессионального имиджа, укреплении своей репутации.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев высоко стремление к самореализации. К расширению горизонтов о знании и осмыслению своего пути. Выпустить творческий пыл наружу можно в дальних поездках, на общих конференциях или мероприятиях спортивного характера. Настрой на оптимизм, позитивное видение себя, партнерство и здоровый энтузиазм позволяют вам не терять чувства жизни, настоящего времени и тем самым продвигаться и добиваться не только целей, но и получать практические результаты для тех, кто рядом с вами. Это продуктивная неделя. Не теряйте время даром.

Женщинам какого знака зодиака мужчины чаще делают предложение? Исследование

Весы — гороскоп на неделю

Дорогие Весы, не стоит пасовать перед трудностями и нестандартными ситуациями. Комфортно ощущать в любой обстановке поможет чувство юмора, способность отстаивать собственное мнение, основанное на здравых аргументах. Это период решения вопросов кредитования, страхования — погружения в эту область.

Скорпион — гороскоп на неделю

Дорогие Скорпионы, вам предстоит период свободной от конфликтов и открытой конфронтации. На этой неделе в вас увидят человека с отличными манерами, безупречным вкусом, коммуникабельного и обаятельного. Чувство справедливости будет толкать вас на защиту слабых. В том числе, представляя их интересы в зале суда. Именно там вы оказываетесь победителем.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы демонстрируют склонность к перфекционизму и чрезмерное внимание к деталям. Чтобы добиться идеального результата, вы готовы переделывать одно и то же дело несколько раз. Это способствует выполнению сложной работы, но и решению профессиональных задач. Это способствует выполнению сложной работы и решению профессиональных задач.

Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водолей

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги чувствуют потребность в творческой реализации, в любви, удовольствиях и приключениях, порывы страсти и душевного подъема. Позвольте себе увлечения новым хобби театром, музыкой и всем, что доставляет истинное удовлетворения от жизни. Не стоит закрываться только в работе и заниматься рутиной. Вам открыты новые возможности и Их много! Используйте все!

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев вечера в кругу семьи и наслаждение уютной домашней атмосферой способствуют переоценке важности прочных семейных уз. Интуитивный подход и проницательность помогут решить многие вопросы, связанные с обустройством быта, жилья и земельного участка.

Рыбы — гороскоп на неделю

Дорогие Рыбы, вы приспосабливаетесь к любым обстоятельствам и ловите попутный ветер, приводящий в нужное место и нужное время. Полезная информация и контакты приходят из интернета и социальных сетей. В это время активизируются ваши мышление и, возможно, знакомство в дороге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как кошки могут влиять на судьбу человека.