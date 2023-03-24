Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водолей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Личный архив Елены Мифф; 5-tv.ru

Следующие 20 лет в России произойдут глобальные изменения во всех сферах. Результаты отразятся на всем мировом сообществе.

Транзит Плутона в Водолей 23 марта 2023 года — одно из самых ярких и редких астрономических событий последних лет, которое кардинально изменит картину мира. И, что важно, в эпицентре перемен окажется Россия, которой покровительствует Водолей.

В астрологии этот знак зодиака ассоциируется со свободолюбием, мечтательностью и инновациями. Это созвездие наделило русский народ нестандартным мышлением и непредсказуемостью — качествами, которые, как показывает история, помогали выстоять стране даже в самые непростые и переломные эпохи.

Именно поэтому разрозненные в обычной жизни русские люди проявляли сплоченность и силу духа в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Отсюда и появилось пресловутое «авось», заставляющее «слезть с печи», чтобы спасти мир, защитить слабых и совершить прорывные открытия, например, в покорении космоса.

Широкая душа «написана» на самой карте страны, простирающейся как на запад, так и восток. Поэтому русскому человеку свойственна показная холодность, за которой скрывается горячее и верное сердце.

Водолей в сочетании с Плутоном, ранее находившимся под знаком Козерог, является счастливым знаком для России. Причем в этой позиции небесное светило пробудет почти 20 лет — с 23 марта 2023 года до 19 января 2044 года.

Почему смена позиции Плутона — эпохальное событие для России? Случались ли такие же переходы в истории России? Какие перемены ожидают страну следующие десятилетия?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила астролог и физиогномист Елена Мифф.

Елена Мифф

Астролог

Какие грандиозные перемены принесет миру переход Плутона в Водолей

Традиционно в астрологии Плутон отвечает за социальные трансформации как в отношении групп людей, так и народов целых стран. Это планета крайностей и аномалий, которая одним дает силу и процветание, а другим — сокрушительное поражение. Поэтому кардинальные перемены могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону. В соединении с Водолеем Плутон несет с собой время испытаний и революций, когда рождаются новые идеи и реформы.

«Вообще подобные астрологические события — очень редкое явление. Такое случается примерно раз в 20 лет. Когда Плутон переходит в новый знак, в мире происходит очередной мегаресурсный виток в сознании человечества. Например, кто-то может кардинально поменять сферу деятельности, а кто-то — вероисповедание. Это в прямом смысле время перемен», — заявила Мифф.

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Неслучайно в мифах Древнего Рима этим именем называли бога смерти и подземного царства. В более широком понимании Плутон несет инициацию и перерождение в принципиально другом качестве. Но эта «смерть» будет ощущаться как время кризиса, который в итоге все расставит на свои места.

Таким образом, переход планеты «под крыло» Водолея несет с собой время масштабных преобразований во всех сферах: политике, экономике, науке и технике, отношениях между государствами. Причем на этот раз сильнее всего грандиозные реформы и отличные возможности коснутся России, которая как раз находится под знаком Водолея. Уже к концу 2040-х страна изменится до неузнаваемости.

«Плутон в астрологии отвечает за общество, глобально — людей во всем мире. Эта планета сулит гигантские перемены. Водолей — это знак зодиака России. Он дал нашей стране душу и огромную любовь. Россия — такая просторная, хлебосольная, максимально гостеприимная и со своеобразным чувством юмора. Взять хотя бы русское искусство, если смотреть по истории», — пояснила астролог.

Исходя из опыта прошлого, в последующие 20 лет можно ожидать падения государственных режимов, образования новых союзов и даже, возможно, стран, а также всплески экономических кризисов и военных конфликтов. Высока вероятность, что США уступят статус мировой сверхдержавы Китаю.

Что ждет Россию в ближайшие 20 лет

Водолей считается покровителем России, поэтому восхождение Плутона в этот знак сулит благоприятные перемены.

«Россию ждет мощная трансформация. Сейчас расслабляться нельзя никому, потому что открываются колоссальные ресурсные возможности. Если кто-то еще пребывает в растерянности, каким делом заняться по жизни, то скоро это осознание придет», — подчеркнула эксперт.

Прошлый период пребывания небесных светил пришелся на правление Екатерины II. Неслучайно ее прозвали Великой: ее внутренняя и внешняя политика принесла славу государству. Под ее началом в Российской империи были заложены основы гражданского общества и реформы, которые оказали мощное влияние на судьбу страны. Бурно развивалась промышленность, торговля и сфера образования. Императрица увеличила территорию страны, присоединив Крым, Северное Причерноморье, Северный Кавказ, Западную Украину и другие земли. В связи с этим некоторые историки называют ее правление «золотым веком».

«По поводу исторических параллелей. В начале 1990-х астрологи также предсказывали немало удивительных событий. О прогнозах вспомнили, только когда все случилось. Сейчас происходящее затронет не только нашу страну, но и весь мир. Ожидаются изменения в спорте, экономике, политике, распределении ресурсов, отношениях между странами», — заверила Мифф.

По ее словам, 21 марта 2023 года — это день, который стал рубежом между старым и новым.

«Как бы звезды ни сошлись, все зависит от нас самих. Слабые сломаются, а сильные — взлетят. Или, наоборот, слабые наберутся сил. Грядет время, когда можно себя максимально проявить. Только идти вперед», — объяснила астролог.

Отдельную роль в судьбе России играет Уран, покровитель Водолея. Эта планета дает созвездию гениальные идеи, научные открытия и творческие успехи. Поэтому в ближайшие годы стоит ждать прорыва в авиационной и космических сферах, а также в цифровизации, медицинских технологиях, генной инженерии и энергетике. Кроме того, Уран в 11-м доме означает, что многие ситуации потребуют немедленных решений.

«Невероятные изменения могут принести человечество к войнам. Могут появиться новые средства коммуникации. Сейчас время научных открытий. Мы это почувствуем уже в ближайшие 5 лет», — спрогнозировала эксперт.

Важно учесть, что Плутон окончательно перейдет в созвездие Водолея только к концу 2024-го. До этого времени из-за ретроградности движения планета периодически будет возвращаться в знак Козерога, в котором находится сейчас. Это означает, что в течение года будет активная борьба старого с новым.