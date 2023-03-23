Мир изменится навсегда: как переход Плутона в Водолей 23 марта 2023 повлияет на все знаки

Фото: www.globallookpress.com / Global Look Press; Личный архив Елены Мифф; 5-tv.ru

В ближайшие 20 лет ожидаются глобальные изменения в мире. Особенно небесные светила благосклонны к России, находящейся под знаком Водолея.

Этой весной состоится одно из важных астрологических событий, которое коренным образом изменит картину мира.

Планета Плутон из знака Козерог переходит в знак Водолея 23 марта 2023 года и будет находиться там до 19 января 2044 года — это редкое явление случается примерно раз в 20 лет.

Почему смена позиции Плутона — «эпохальное» событие? Известны ли такие же переходы в истории? Как транзит Плутона по Водолею отразится на каждом знаке зодиака? И что сделать в 23 марта, чтобы заручиться поддержкой звезд?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила астролог и физиогномист Елена Мифф.

Елена Мифф

Астролог

Какие грандиозные перемены принесет переход Плутона в Водолей

Традиционно в астрологии Плутон отвечает за социальные трансформации как в отношении групп людей, так и народов целых стран. Это планета крайностей и аномалий, которая одним дает силу и процветание, а другим — сокрушительное поражение. Поэтому кардинальные перемены могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону. В соединении с Водолеем Плутон несет с собой время испытаний и революций, когда рождаются новые идеи и реформы.

«Вообще подобные астрологические события — очень редкое явление. Такое случается примерно раз в 20 лет. Когда Плутон переходит в новый знак, в мире происходит очередной мегаресурсный виток в сознании человечества. Например, кто-то может кардинально поменять сферу деятельности, а кто-то — вероисповедание. Это в прямом смысле время перемен», — заявила Мифф.

Неслучайно в мифах Древнего Рима этим именем называли бога смерти и подземного царства. В более широком понимании Плутон несет инициацию и перерождение в принципиально другом качестве. Но эта «смерть» будет ощущаться как время кризиса, который в итоге все расставит на свои места.

Таким образом, переход планеты «под крыло» Водолея несет с собой время масштабных преобразований во всех сферах: политике, экономике, науке и технике, отношениях между государствами. Причем на этот раз сильнее всего грандиозные реформы и отличные возможности коснутся России, которая как раз находится под знаком Водолея. Уже к концу 2040-х страна изменится до неузнаваемости.

«Плутон в астрологии отвечает за общество, глобально — людей во всем мире. Эта планета сулит гигантские перемены. Водолей — это знак зодиака России. Он дал нашей стране душу и огромную любовь. Россия — такая просторная, хлебосольная, максимально гостеприимная и со своеобразным чувством юмора. Взять хотя бы русское искусство, если смотреть по истории», — пояснила астролог.

В последний раз Плутон был в Водолее с 1778 по 1798 годы, когда формировалась американская демократия. Именно в этот период в США появилась конституция, гарантирующая права и свободы гражданам. Причем незадолго до этого, в 1776 году, молодая страна вышла из-под диктата Британской империи. Другим важным событием XVIII века стала Великая Французская революция, сопровождавшаяся кровопролитием, но также высоким уровнем свободомыслия и появлением новых реформ.

Исходя из опыта прошлого, в последующие 20 лет можно ожидать падения государственных режимов, образования новых союзов и даже, возможно, стран, а также всплески экономических кризисов и военных конфликтов. Высока вероятность, что США уступят статус мировой сверхдержавы Китаю.

Что ждет Россию в ближайшие 20 лет

Водолей считается покровителем России, поэтому восхождение Плутона в этот знак сулит благоприятные перемены.

«Россию ждет мощная трансформация. Сейчас расслабляться нельзя никому, потому что открываются колоссальные ресурсные возможности. Если кто-то еще пребывает в растерянности, каким делом заняться по жизни, то скоро это осознание придет», — подчеркнула эксперт.

Прошлый период пребывания небесных светил пришелся на протяжение всего правления Екатерины II. Неслучайно ее прозвали Великой: ее внутренняя и внешняя политика принесла славу государству. Под ее началом в Российской империи были заложены основы гражданского общества и реформы, которые оказали мощное влияние на судьбу страны. Бурно развивалась промышленность, торговля и сфера образования. Императрица увеличила территорию страны, присоединив Крым, Северное Причерноморье, Северный Кавказ, Западную Украину и другие земли. В связи с этим некоторые историки называют ее правление «золотым веком».

«По поводу исторических параллелей. В начале 1990-х астрологи также предсказывали немало удивительных событий. О прогнозах вспомнили, только когда все случилось. Сейчас происходящее затронет не только нашу страну, но и весь мир. Ожидаются изменения в спорте, экономике, политике, распределении ресурсов, отношениях между странами», — заверила Мифф.

По ее словам, 23 марта 2023 года — это день, который является рубежом между старым и новым.

«Как бы звезды ни сошлись, все зависит от нас самих. Слабые сломаются, а сильные — взлетят. Или, наоборот, слабые наберутся сил. Грядет время, когда можно себя максимально проявить. Только идти вперед», — объяснила астролог.

Отдельную роль в судьбе России играет Уран, покровитель Водолея. Эта планета дает созвездию гениальные идеи, научные открытия и творческие успехи. Поэтому в ближайшие годы стоит ждать прорыва в авиационной и космических сферах, а также в цифровизации, медицинских технологиях, генной инженерии и энергетике. Кроме того, Уран в 11-м доме означает, что многие ситуации потребуют немедленных решений.

«Невероятные изменения могут принести человечество к войнам. Могут появиться новые средства коммуникации. Сейчас время научных открытий. Мы это почувствуем уже в ближайшие 5 лет», — спрогнозировала эксперт.

Важно учесть, что Плутон окончательно перейдет в созвездие Водолея только к концу 2024-го. До этого времени из-за ретроградности движения планета периодически будет возвращаться в знак Козерога, в котором находится сейчас. Это означает, что в течение года будет активная борьба старого с новым.

Как переход Плутона в Водолей отразится на знаках зодиака

По словам астролога, точный прогноз для знаков зодиака на следующие 20 лет подразумевает составление натальной карты индивидуально для каждого человека. Тем не менее, есть общие тенденции, которые ожидают знаки зодиака в 2023 году. Эти события и рекомендации закладывают основу для перемен в будущем.

Овен (с 21 марта по 19 апреля)

Для Овнов Плутон в Водолее вызовет проблемы в сфере 11 дома, который отвечает за отношения с окружающими. Представители огненной стихии, скорее всего, поменяют привычное окружение. Овны могут столкнуться с лицемерием и предательством со стороны друзей, однако интуиция выручит их в критические моменты. В связи с этим предстоит пересмотреть какие-то взгляды и установки о взаимоотношениях. Тем не менее, случай позволит обрести новых друзей и единомышленников.

«Для Овнов 2023 год станет очень важным и ресурсным временем. Нужно будет навести порядок во всех сферах жизни. В финансах Овнов ожидает стабильность: кто-то найдет новую работу или иную сферу для творческой реализации, которая будет очень радовать. Вообще этот год будет очень страстным: кто-то снова влюбится и обретет свою вторую половинку. Потерь и каких-то неудач не предвидится», — заверила Мифф.

Телец (с 20 апреля по 20 мая)

Тельцам Плутон в Водолее принесет перемены в сфере 10 дома, отвечающего за карьеру. Представители земной стихии могут лишиться работы или попасть в ситуации, угрожающие деловой репутации. Может возникнуть напряженность в отношениях с начальством. Помимо этого, возможны имущественные убытки и изматывающий бракоразводный процесс. В конечном счете придется смирить непокорный дух и упрямство, направив творческую энергию в принципиально новую сферу деятельности.

«Тельцам в 2023 году придется решать бытовые вопросы, касающиеся семьи и недвижимости. В финансах ожидается застой: придется искать новые источники заработка. Нужно будет обратить внимание на свои хобби. Вполне возможно, что удастся обнаружить какой-то скрытый потенциал, который позволит хорошо заработать. Для любви этот год не очень удачный. Лучше сфокусироваться на самореализации», — подчеркнула астролог.

Близнецы (с 21 мая по 20 июня)

У Близнецов Плутон в Водолее будет сопровождаться личностным и мировоззренческим кризисом, что находится в сфере 9 дома. Представители воздушной стихии могут решиться на далекое путешествие или переезд в другую страну. Близнецы окажутся крайне восприимчивыми к мировым событиям и лишениям в эмиграции. Поиски истины, вероятно, подтолкнет этот знак зодиака к паломничеству и даже смене религии.

«В 2023 году Близнецам будет максимально легко во всех сферах жизни. Появятся новые друзья и контакты. Магнетизм Близнецов просто зашкаливает: ими будут все очаровываться. В плане карьеры их ожидают дополнительные дела на своей работе либо новая должность. Если они возьмут на себя ответственность, то все сложится прекрасно», — рассказала эксперт.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сложные жизненные обстоятельства и финансовые проблемы Плутон в Водолее принесет Ракам. 8 дом считается обителью Плутона, поэтому его роковое влияние может поставить представителей водной стихии в ситуации, где вопрос идет о жизни и смерти. В связи с этим приоритетными станут вопросы здоровья: может потребоваться срочная операция или длительное лечение. Кроме того, важно будет учитывать финансовые риски: своевременно выплачивать кредиты и алименты. Эти трудности заставят Раков найти опору в психологии и медитациях.

«Прошлый год был очень сложный и трансформационный для Раков. Зато в 2023 году они избавятся от всего плохого. Возможно Раки возобновят старые связи: встретятся с друзьями или партнерами из прошлого. Раки впадут в область фантазий и ностальгии. Это очень хорошо, но нужно быть аккуратнее, чтобы не разрушить семью. Зато в работе у них все сложится отлично», — порекомендовала астролог.

Лев (с 23 июля по 22 августа)

Львам Плутон в Водолее сулит испытания в сфере 7 дома, отвечающего за отношения с партнером. Сложности в семейной жизни могут привести к громкому разводу. В то же время активизируются давние враги, желающие вставить палки в колеса. Особенно не стоит терять бдительности в общении с деловыми партнерами. В противном случае неверные шаги приведут к банкротству.

«2023 год очень серьезный для Львов. Будет шанс реализоваться, заявить о себе миру и сменить кардинально профессию. Например, тракторист может стать блогером, а госслужащий вообще уйти в шоу-бизнес. Львы — единственный знак зодиака в этом году, который так радикально все поменяет в своей жизни. Придут новые друзья и возможности хорошо заработать», — сказала Мифф.

Дева (с 23 августа по 22 сентября)

Девам Плутон в Водолее принесет перемены в сфере 6 дома, отвечающего за здоровье и деловую сферу. Представители земной стихии могут столкнуться с травлей в коллективе и безработицей. В плане карьерного роста будет наблюдаться застой, а дел, наоборот, прибавится. В связи с этим иммунитет может дать сбой, поэтому лучше своевременно заниматься профилактикой здоровья. Особенно следует остерегаться дыхательных инфекций и болезней нервной системы.

«Для Дев 2023 год не очень удачный в любви. Они будут осторожны и как будто не готовы к отношениям. В какой-то момент Девы почувствуют нехватку внимания. Возможно увлечение различными духовными практиками, йогой, медитацией. Кто-то даже захочет бросить работу и улететь в Гималаи, чтобы пообщаться с монахами. Творческая энергия будет зашкаливать. Однако важно обратить внимание на сон и режим питания, пройти диспансеризацию и закрыть все кредиты», — предупредила Мифф.

Весы (с 23 сентября по 22 октября)

У Весов Плутон в Водолее будет сопровождаться переменами в сфере 5 дома, отвечающего за творчество и взаимоотношения с семьей. Женщинам это предвещает болезненные роды и проблемы с детьми. Одинокие представители знака зодиака могут вступить в связь с тираном. Такие отношения будут сопровождаться манипуляциями, издевательствам и даже рукоприкладством. Некоторые Весы могут пережить смерть любимого человека. В работе также будет наблюдаться творческий кризис.

«У Весов 2023 год будет похож на рутину. Чтобы избежать ее, нужно взять ответственность за свою жизнь и увеличить нагрузку в делах. Нельзя позволять себе излишне расслабляться. Также будет важно нормализовать отношения с родителями и детьми. Одинокие Весы свяжут себя узами брака. Но осторожнее: Весам захочется окунуться в воспоминания о прошлой любви, что может пошатнуть отношения в семье», — предостерегла астролог.

Скорпион (с 23 октября по 21 ноября)

Скорпионам транзит Плутона в Водолей принесет хорошие перемены в сфере 4 дома, отвечающего за недвижимость и семейные отношения. Однако представители водной стихии могут стать жертвами вымогателей и мошенников. Вопрос безопасности будет настолько беспокоить Скорпионов, что они задумаются о смене места жительства. Масла в огонь также добавят ссоры с домочадцами и нескончаемый ремонт. Также Скорпионы могут столкнуться со смертью родителей или утратой наследства.

«Для Скорпионов наступает очень счастливый период в 2023 году. Их ждет удача по всем фронтам: сфера денег, реализации и личной жизни. У них может произойти судьбоносная встреча, которая приведет к гармоничному итогу — оформлению отношений и идеальному браку. Главное, обуздать несдержанность — иначе можно потерять работу», — рассказала эксперт.

Стрелец (с 22 ноября по 21 декабря)

Для Стрельцов Плутон в Водолее укажет на проблемы в сфере 3 дома, отвечающего за коммуникации и трансформации в мировоззрении. Особенно беспокойство знаку зодиака доставят родственники, которые будут вторгаться в личную жизнь и взваливать все свои проблемы. Будет ощущение, что кокон, защищающий от грубой действительности, разрушается. Появится уязвимость. Причем причиной ранимости может стать утрата близкого человека. Все эти обстоятельства будут вгонять в апатию и скуку. При этом освоение новых сфер деятельности покажется бессмысленным.

«В 2023 году Стрельцы захотят веселиться и уйдут в полный отрыв, из-за чего могут потерять и работу, и авторитет, и личные отношения. Нужно не забывать про самоконтроль и держать руку на пульсе. В плане творческой самореализации и финансов все удачно», — пояснила Мифф.

Козерог (с 22 декабря по 19 января)

Козерогам переход Плутона в Водолей сулит перемены в сфере 2 дома, отвечающего за финансы. Представители земной стихии столкнутся с незапланированными тратами и внезапными потерями денег. Чтобы получить прибыль, придется предпринимать нестандартные и смелые решения. Материальные ценности станут вытеснять потребности в общении и творческом самовыражении.

«Козерогам в 2023 году захочется свободы. Возможно, кто-то работает не там, где хочет, или живет не со своим человеком. Тем не менее, все в итоге сложится удачно. К концу года откроется возможность купить новую недвижимость», — рассказала астролог.

Водолей (с 20 января по 18 февраля)

Для Водолеев транзит Плутона в Водолей принесет сложности в сфере 1 дома, означающего самовыражение и красоту. Обеспокоенность вызовут внешность и психическое состояние. Кроме того, у представителей воздушной стихии возникнут конфликты с окружающими из-за стремления навязать свою волю. Причем перегибы в общении могут привести к потере друзей, разводу и краху бизнеса. Это больно ударит по самолюбию знака зодиака.

«Водолеев в 2023 году потянет на подвиги. Все у них будет получаться: новые знакомства, повышение в должности и романтические отношения. Главное, не обманывать себя и своего партнера, тогда все будет складываться хорошо», — подчеркнула Мифф.

Рыбы (с 19 февраля по 20 марта)

Рыбам Плутон в Водолее укажет на перемены в сфере 12 дома, отвечающего за постижение тайн и духовное состояние. Представители водной стихии переживут настоящую внутреннюю трансформацию. В какой-то момент знак зодиак охватит тревога, чувство безнадежности и покорности судьбе. Также могут активизироваться давние недоброжелатели. Беспокойство о будущем, страхи и комплексы могут спровоцировать панические атаки и неврозы. Кроме того, есть риск подорвать здоровье и оказаться в госпитале на долгое время. Избежать негативных последствий поможет занятия медитацией, психологией и различными оздоровительными практиками.

«Рыбы в 2023 году захотят уединения и комфорта. Для них настанет период творческой реализации. Рыбы будут окружать себя красотой и эстетикой. В работе все сложится замечательно, но стоит проявить бдительность к здоровью: не есть много сладкого и сдать анализы», — посоветовала эксперт.

Как получить поддержку небесных светил на 20 лет

Миссия Плутона — научить человека свободе и раскрыть его неиспользованный потенциал. Через кризисы и эмоциональные ситуации эта планета заставляет переосмыслить жизнь и провести оценку приоритетов. Чтобы достойно пройти все испытания, важно относиться ко всему, что происходит, как большому эксперименту.

Прежде всего, чтобы подготовиться к новому периоду жизни, важно обустроить пространство вокруг себя. Дело в том, что обстановка очень влияет на самочувствие и восприятие себя, поэтому желательно сделать ее немного торжественной, но при этом уютной. Важно избегать негатива в этот день.

«23 марта обязательно нужно убраться дома, перемыть всю посуду, пройти квартиру со свечой, приготовить выпечку. В помещении должна быть максимальная чистота. И еще — важно никому не давать денег в долг. Поставьте на стол красивые цветы, купите фрукты или что-нибудь вкусное. Ни в коем случае сегодня нельзя хандрить, плакать и ругаться, в особенности вечером», — предупредила эксперт.

Однако это не единственное, о чем следует позаботиться, чтобы заслужить благосклонность своенравного Плутона и свободолюбивого Водолея.

«Важно выделить себе хотя бы 2 часа для личного комфорта. Можно вечером принять горячую ванну с цветочными лепестками и ароматическими маслами, включить релаксирующую музыку, зажечь свечи. И в этом состоянии надо сфокусироваться на том, что вы хотите осуществить в следующие 20 лет. Чтобы желание точно сбылось, запишите его на бумаге и сохраните в тайном месте», — посоветовала Мифф.

Не стоит противиться судьбе и хвататься за прошлое. Те, кто будет открыт к познанию тайн мира и новых технологий, смогут преуспеть. Сопротивление обстоятельствам и переменам в лучшем случае заставит топтаться на месте, в худшем — выкинет на обочину жизни, оставив без конкурентных преимуществ. В динамично меняющейся среде важно быстро адаптироваться и быть готовыми к духовной трансформации. Именно готовность к переменам позволит выйти из кризиса победителем.