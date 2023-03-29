Женщинам какого знака зодиака мужчины чаще делают предложение? Исследование

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Какие леди в фаворитах у представителей мужского пола, а от каких они обычно держатся подальше?

Женщин со знаком зодиака Девы чаще хотят видеть в роли жен. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на результаты исследования одного из сервисов знакомств. Согласно итогам, совместимостью по гороскопу мужчины интересуются не меньше женщин — 50% парней обращают внимание на знак зодиака потенциальной партнерши.

«Гороскоп мэтча (совместимости. — Прим. ред.) особенно интересует девушек, но и мужчины не отстают», — заявили исследователи.

Выяснилось также, с какой целью мужчины узнают знак зодиака. Так, для флирта и секса они чаще предпочитают женщин Близнецов, а для создания семьи — женщин Дев. При этом сами женщины, судя по опросу, вступать в брак готовы чаще с Тельцами.

Меньше всего опрошенных хотели бы начать свободные отношения с Козерогами. А Скорпионов и мужчины, и женщины считают самым сложном знаком зодиака, с которым можно строить любовь.

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