🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна во Льве просит не волноваться по пустякам. Лучше направить душевные и физические силы на реализацию своих планов — самых амбициозных.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 марта, растущая Луна во Льве просит не волноваться по пустякам. Лучше направить душевные и физические силы на реализацию своих планов — самых амбициозных. Потому что сегодня день побед! Многие ощутят заряд энергии, но не все смогут направить ее в нужное русло. Так что пусть ваше внимание будет сконцентрировано на точке приложения силы. И прежде чем действовать, постарайтесь максимально просчитать все возможные риски. Приступать к работе лучше только в том случае, если вы способны увидеть и осознать весь процесс до конца. И обязательно доводите начатое дело до логического результата.

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♈ Овны

Так вышло, и это условие одинаково для каждого человека на Земле — жизнь дается без инструкции по применению. Люди не знают, что будет с ними завтра, они сомневаются в своих решениях, а порой не понимают, что, черт возьми, они делают! Поэтому не зацикливайтесь на «как» и «почему». Сосредоточьтесь на том, чтобы делать один шаг за раз, и верьте, что общая картина жизни будет становиться яснее по мере вашего продвижения. Хорошо, что вы не одиноки на этом свете. Рядом с вами танец судьбы исполняет кто-то особенный, и даже трудности становятся приятнее. Вселенная напоминает вам сегодня, что лучшее еще впереди!

Космический совет: танцуйте танец жизни с любимым человеком!

♉ Тельцы

Труден не рост, а ваша внутренняя борьба за прошлое. Ваше сопротивление продлевает страдания на непростом пути трансформации. Итак, попробуйте найти способ ослабить это сопротивление и стать единым целым с жизненным потоком. Обучение искусству легкости, и умение в нужный момент отдаваться течению изменят вашу жизнь к лучшему. Что касается вопросов насущных, звезды просят подвести итоги в области финансов. Это не значит, что вы недостаточно зарабатываете или не на то тратите. Но если деньги, которые вы получаете на работе, не оправдывают вложений в виде времени и сил, надо что-то менять. И вы должны проявить инициативу в поиске баланса.

Космический совет: заведите разговор с начальством, если чувствуете, что заслуживаете большего.

♊ Близнецы

«Через 20 лет вы будете больше разочарованы тем, что не сделали, чем тем, что сделали». Золотые слова Марка Твена, над которыми стоит задуматься за чашкой утреннего кофе. Так что сделайте себе одолжение и наконец рискните. Рискуйте больше, если на кону не стоит ваша жизнь. Расслабьтесь и попробуйте новое. Скажите нужные слова тому, кто их ждет. Разрешите себе искать в жизни радость и удовольствия, не привязываясь к результатам своих усилий. Как бы банально это ни звучало, вам просто нужно слушать свое сердце. Потому что в нем уже есть все ответы, которые вам нужны прямо сейчас.

Космический совет: следуйте за своим счастьем, не боясь преград.

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♋ Раки

Подумайте о деле вашей жизни. Поразмышляйте об отношениях с миром и окружающими людьми. Какова ваша жизнь? Как вы принимаете решения? Делает ли это вас счастливыми? Помогает ли это вам выполнить ваш икигай? Дает ли это вам повод каждое утро вскакивать с кровати с песней на устах? Если вы ответили утвердительно на все вопросы, считайте, что вы на правильном пути. Посвятите это время радости и удовольствиям. Если кошки от вопросов заскребли на душе, прямо сейчас делайте первый шаг к переменам. Пришла пора говорить «да» всем прекрасным вещам, которые может предложить жизнь.

Космический совет: проснитесь и вернитесь к жизни!

♌ Львы

Вы не ищете обычной любви, не ищете обычного любовника. Тот, кого вы действительно ищете, не теряя надежды — на 100% ваш человек. Ваш сообщник в этом грандиозном космическом спектакле. Кто-то, кто смотрит на вас так, будто вы фонтанируете неземными чудесами. Будто вы сами — чудо. Вселенная в эти мгновения шепчет: «Твои пожелания — мои команды!». Благодарите мир за его щедрость, каждого человека — за поддержку, себя — за смелость. И действуйте. Действуйте!

Космический совет: скажите спасибо человеку, который смотрит на вас с восхищением.

♍ Девы

Легко предположить худший сценарий. Знаете, что проще? Строить отношения, задавая честные и прямые вопросы. Итак, сделайте себе одолжение и найдите время и место для разговора, которого вы давно избегаете. С этого первого шага многие проблемы и разногласия начнут разрешаться будто сами собой. Вселенная наградит тех, кто в этот период сосредоточится на своем развитии в профессии. Однако не слишком беспокойтесь о результате. Знайте, что вы на правильном пути. Наступит момент, и вы будете оглядываться назад как на значительный период вашей жизни.

Космический совет: вы на правильном пути, помните об этом даже когда трудно.

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♎ Весы

В своей жизни вы встречали самых разных людей, и некоторые из них оставляли горький привкус во рту. Должно ли это помешать вам расширить свой круг общения или открыться для новых людей и новых взаимодействий? Безусловно, нет. Прислушайтесь к себе и поймете, что вы готовы привлечь в свою жизнь лучших людей, которые станут членами вашей душевной семьи! Людей, что поднимут вам настроение и всегда оставят место в сердце для вас. Именно они позаботятся о том, чтобы вы исполнили свое предназначение.

Космический совет: укрепляйте связи с семьей, друзьями и единомышленниками.

♏ Скорпионы

Если вы не прямо сейчас выбираете между тем, что правильно, а что легко, выберите первое, Скорпионы. Помните, что вас послали в этот мир не просто так, что защита ваших собратьев от несправедливости является частью вашего священного контракта. Значит ли это, что вы не встретите сопротивления со стороны власть имущих? Конечно, нет. Хорошо, что на своем пути вы уже убили много демонов. Этот опыт станет надежным оружием. А пришедшая с ним мудрость поможет сгладить острые углы и избежать битв там, где это возможно. Но порой придется драться. На этот раз вы готовы посмотреть врагу в глаза и выйти победителем.

Космический совет: делайте то, что правильно, а не легко.

♐ Стрельцы

В этой жизни вы встречали самых разных людей, и некоторые из них были совершенно невыносимы. Однако должны ли они создавать плохую репутацию другим людям — вашим будущим коллегам, приятелям, любовникам? Есть о чем подумать, верно? Как прошлое ограничивает наши дальнейшие годы! Нельзя этого допустить! Вселенная предлагает вам возможность расширить свой круг и успокоиться в славном племени вашей души. Открытое сердце и чувство благодарности окажутся сверхспособностями в это время.

Космический совет: откройте свое сердце новым людям и общению.

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♑ Козероги

Козерог — это всегда человек с планом действий на каждую ситуацию. Вы знаете, как наложить пластырь на самые щекотливые ситуации, и ваша способность спасать положение не имеет себе равных. Однако в данный момент вам нужно понять, что позволять людям, о которых вы заботитесь, совершать их собственные ошибки — это тоже язык любви. И еще более красноречивый, чем всепоглощающая забота. Итак, практикуйте искусство непривязанности. Учитесь отпускать — людей и ситуации. Не спасайте. Найдите способ поддерживать близких, не мешая им расти самостоятельно. Понимание того, что для каждого судьба уготовила свой урок, освободит вас больше, чем вы можете себе представить.

Космический совет: учитесь отпускать, никто вам не принадлежит.

♒ Водолеи

Если бы они должны были появиться в вашей судьбе, они бы сделали это давным-давно. Если бы они хотели стать частью вашей истории, они бы приложили больше усилий. Пришло время признать роль катализатора за теми, кто подарил вам разочарование. Необходимо поблагодарить этих людей за извлеченные уроки и призвать свою силу обратно. Кроме того, рядом оказывались и настоящие, верные, надежные, правда? Вселенная предлагает вам возможность испытать глубокую близость с теми, кто заставляет вас чувствовать себя замеченными, услышанными и прославленными. Сосредоточьтесь на дарах, а не на утратах. И не забывайте за все говорить спасибо.

Космический совет: щедро благодарите всех, кто помогал вам исполнить мечту.

♊ Рыбы

Не все, чему вы посвящаете свое время, должно приносить награды. Есть вещи, которые предназначены только для вас, для вашей радости, для вашего удовольствия, для вашего развития и для вашего блаженства. И это то, во что вы хотите вложить себя сегодня. Вы способны на невероятные приключения, большие подвиги, настоящее волшебство. Нужно только найти вдохновение и ощутить веру в себя. Не опускайте руки и ищите. Стоит только на секунду поверить — и все преграды на пути растворятся.

Космический совет: поверьте в свои чары, и чудеса наполнят вашу жизнь.

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