🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Близнецы призывает делать смелые шаги и не боятся перемен. Если сомневаетесь, прислушайтесь к интуиции.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 марта, растущая Луна в знаке Близнецы. Она благоприятствует смелым шагам на пути к лучшей жизни. Если ее образ давно сформировался в вашей голове, самое время поднять паруса. В этом плавании звезды призывают доверять интуиции и не бояться перемен.

Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водолей

♈ Овны

Исцеление — таинственный процесс. Бывают дни, когда кажется, что вы победили всех своих демонов. Но потом они возвращаются и грозят снова затянуть вас в омут негативных эмоций. Если это ваш случай, постарайтесь не начинать бороться с ними снова, Овны. Лучше прислушайтесь к своему подсознанию и постарайтесь понять, о чем оно предупреждает вас. Пришло время отпустить старый нарратив и превратить раны в мудрость.

Космический совет: прислушайтесь к тому, что подсказывает вам подсознание.

♉ Тельцы

Обратите внимание на свои ощущения, когда вы вместе. Если это радость от пребывания в одной комнате — все в порядке. Но если общение с человеком вызывает у вас чувство истощения — стоит от него отдалиться. Звезды указывают, что в первую очередь это касается кого-то из ваших друзей, вечно нуждающихся в деньгах. Вы не обязаны финансировать их легкомысленный образ жизни. «Нет» — это законченное предложение.

Космический совет: не одалживайте сегодня никому деньги.

♊ Близнецы

Некоторые процессы невозможно ускорить. Вы можете сколько угодно корить себя за неспешность и сожалеть, но факт останется фактом: всему свое время. Поэтому не старайтесь выжать из себя максимум, если сейчас вам нужно сделать паузу. Доверьтесь ветрам перемен, Близнецы. Ваше все равно будет вашим, а чужое — нет. Звезды подсказывают, что сейчас для вас в приоритете должны быть темы отдыха и омоложения.

Космический совет: сделайте паузу и доверьтесь ветрам перемен.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2 апреля

♋ Раки

Первостепенная задача для Раков на сегодня — расположить к себе тех, с кем вам предстоит сотрудничать или создавать проекты в дальнейшем. Это сослужит добрую службу. Также возможно, что вам придется принимать молниеносные решения в финансовой сфере. Ошибетесь — и уже не вернете деньги. Прислушивайтесь к голосу интуиции, когда сильно сомневаетесь.

Космический совет: прислушивайтесь к голосу интуиции.

♌ Львы

Сегодня вы выглядите и чувствуете себя на миллион долларов! Вы понимаете, что являетесь творцом своей реальности. Так что добавьте на холст своей жизни больше ярких цветов, Львы. Если вы работаете в творческой сфере, наступило благоприятное время для экспериментов. Время для новых идей и концепций; для удивления мира тем, чего он никогда раньше не видел.

Космический совет: добавьте в свою жизнь больше ярких красок.

♍ Девы

Если вы ждете, когда все разрешится само собой, есть плохие новости. Скорее всего, этого не произойдет, так что придется вмешаться. Сегодня звезды рекомендуют Девам быть настойчивыми и требовать своего. Откажитесь от соблюдения некоторых ограничений на работе, если они вредят продуктивности. И помните, что вам не нужно чье-либо разрешение, чтобы занять первое место.

Космический совет: требуйте то, что принадлежит вам по праву.

Ретромеркурий спутает планы: гороскоп на весну 2023 для каждого знака зодиака

♎ Весы

Радует ли все это вашу душу, Весы? Есть ли у вас повод вскакивать каждое утро с постели и с криком «carpe diem»? Жаль, если нет. Напоминание от звезд: ваша цель — это наслаждение от путешествия, а не пункт назначения. Так что сосредоточьтесь на том, что вас вдохновляет и радует. Настоящий секрет счастливой жизни — быть полностью вовлеченным в то, что вы делаете здесь и сейчас.

Космический совет: стремитесь к тому, что зажигает вашу душу. Вот и все!

♏ Скорпионы

Эта глава вашей жизни будет определять ее ход в течение многих последующих лет. Так что не бойтесь смотреть страху в глаза и совершать поступки, на которые не решились бы раньше. Ваше мужество и стойкость откроют для вас портал удачи и изобилия, Скорпионы. Важной темой в этот период для вас также станут чувственные наслаждения. Так что не избегайте экспериментов, если ваш партнер тоже готов к ним.

Космический совет: пора делать смелые шаги.

♐ Стрельцы

Даже если очень постараться, все встанет на свои места не сразу. Неизбежно возникнет то одна проблема, то другая. И еще повезет, если по очереди. Должно ли это удержать вас от гигантского прыжка в направлении своей главной мечты? Точно нет. Стрельцы. Точно нет. Вы готовы к изменениям, образ лучшей жизни давно сформировался в вашей голове. Так что дерзайте и не бойтесь трудностей.

Космический совет: разрешите себе сделать большой шаг вперед.

Непростые времена: таро-прогноз на неделю с 27 марта по 2 апреля

♑ Козероги

Сегодня на первый план могут выйти вопросы, связанные с деньгами, имуществом и наследством. Вы уже знаете, что справедливо. Держитесь за это чувство и постарайтесь не ввязываться в споры по мелочам. Если речь идет о бизнесе, звезды рекомендуют вам мыслить масштабно. На горизонте есть много плодотворных возможностей, Козероги. Не бойтесь двигаться по-другому; выйти за пределы того, что считаете своей зоной комфорта.

Космический совет: мыслите масштабно и не ввязывайтесь в споры по мелочам.

♒ Водолеи

Очень многие хотят перемен, а когда они начинаются, упираются пятками в землю в попытках сохранить статус-кво. Может ли это быть правдой в вашем случае, Водолеи? Сопротивляетесь ли вы естественному развитию событий и вашей жизни? Сделайте себе одолжение — вдохните поглубже и прыгайте обратно в поток. Поверьте, что в конечном итоге все встанет на свои места. Даже если сейчас вы не понимаете, как это возможно.

Космический совет: перемены неизбежны, не сопротивляйтесь им.

♊ Рыбы

Сегодня Рыбам придется смириться с теми ситуациями, которые происходят на работе и в личной жизни. И это к лучшему. Когда перестанете бороться и плыть против течения, то заметите, что у вас стало больше сил. На работе сможете заняться чем-то новым, а также заново открыть для себя любимого человека. Звезды подсказывают, что позже вас ждут приключения и радостные события. И эта поездка сложится очень удачно.

Космический совет: хватит бороться и плыть против течения.

Ранее 5-tv.ru писал, носители каких имен постоянно притягивают удачу.