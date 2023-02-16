Ретромеркурий спутает планы: гороскоп на весну 2023 для каждого знака зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Пяти знакам зодиака весной предстоит кардинально изменить свою жизнь. Звезды утверждают, что им даже придется сменить работу, но перемены пойдут на пользу.

Весной природа полностью обновляется, и чувствуя трансформацию, меняться начнут и представители зодиакального круга. Некоторые настолько глубоко проникнутся сменой времен года, что решатся на масштабные преобразования в собственной жизни, сменят профессию или выведут отношения с любимым человеком на новый уровень.

Движение планет диктует, какие события произойдут в жизни каждого знака зодиака. Некоторым судьба уготовила весной грандиозные перемены. Гороскоп рекомендует особое внимание уделить определенным сферам жизни, чтобы перемены принесли максимальную пользу.

Екатерина Лемеза

Астропсихолог

С какими трудностями придется столкнуться каждому в погоне за счастьем и смогут ли справиться представители разных знаков зодиака со всеми трудностями, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог Екатерина Лемеза.

Гороскоп на весну 2023 — общая характеристика сезона для всех знаков зодиака

Весной 2023-го состоится эпохальная смена планет на небосводе.

Так, планета контроля и дисциплины — Сатурн — 7 марта переместится в знак зодиака Рыбы и пробудет в этом созвездии до февраля 2026 года. Наводить порядки небесное тело станет в сферах медицины и нефтедобывающей промышленности. На первый план выйдут психологические, эзотерические практики и работа по самопознанию.

Грандиозное изменение на небосводе произойдет 23 марта, когда самая трансформационная и медленная из планет — Плутон — перейдет в знак зодиака Водолей, где найдет пристанище на ближайшие 20 лет. Благодаря этому шагу, перемены произойдут во всех сферах жизни, но особенно в социальном устройстве общества.

«Первыми почувствуют преобразования на себе — Козероги, Водолеи, Весы, Раки и Тельцы. Основной совет в это время — не держитесь за прошлое, разрешите миру дарить вам новые возможности», — отметила эксперт.

В начале весны планета общения и передвижения — Меркурий — побывает в двух зодиакальных созвездиях. В первой половине марта он окажется в Рыбах, что осложнит все коммуникации между людьми. Затем переберется в активный огненный знак Овна, что позволит к концу марта наладить деловую и социальную жизнь за счет новых знакомых.

В апреле Меркурий войдет в фазу ретроградности, где будет находиться с 21 апреля по 15 мая.

«О заключении новых и взаимовыгодных контрактов временно придется забыть, возможны мелкие бытовые поломки и возвращение к незаконченным делам. В конце апреля 2023 самое время завершить когда-то начатое», — сообщила специалист.

Венера в начале весны выйдет из некомфортного для нее созвездия Овна и перейдет под защиту Тельца, где пробудет до 11 апреля. Поэтому середина сезона — самое подходящее время для обустройства дома, начала отношений и проявления заботы о своем теле. Каждому знаку зодиака в этот период необходимо пройти курс массажа или записать на спа-процедуры.

В апреле тенденции на небосводе изменятся. Покровительство над Венерой в это время возьмет легкомысленный, но очень общительный знак зодиака — Близнецы. Его влияние приведет к появлению новых знакомств и череде коротких романов. Гороскоп в это время рекомендует серьезно относиться к взаимоотношениям с партнером и искать компромиссы, чтобы сохранить отношения.

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Марс в конце марта войдет в знак падения — Рак — и пробудет там до 20 мая. Активность на весь период будет снижена. Но когда планета окажется во Льве, все вернется на круги своя. В жизнь каждого вернется динамика и драйв.

«До перехода в огненный знак зодиака не стоит заниматься экстремальными видами спорта и соблюдать особую осторожность на дорогах, особенно внимательными с транспортными средствами надо быть Козерогам и Скорпионам», — предупредила астропсихолог.

Овен — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

Деловая активность поможет Овнам в первый весенний месяц добиться популярности, что поможет им приобрести успех на всех фронтах. Первая половина марта принесет представителям знака зодиака множество приятных встреч, которые вскоре приведут к удаче в карьере.

Во второй половине марта рожденных под покровительством стихии огня с переходом Венеры в знак Тельца ожидает благоприятный финансовый период. Стоит лишь почаще оказываться на виду и не отказываться от публичных выступлений.

В апреле фокус внимания Овнов переместится на домашние дела. Родные потребуют к себе больше внимания. Не нужно отказывать им в этом. Возможно, стоит изменить график работы или даже сферу деятельности, например, в середине весны хорошо заняться соцсетями. Если начать это в данный период, то скоро представителей огненного знака зодиака ждут плоды от этого занятия, причем в денежном эквиваленте.

В мае во избежание ссор с близкими важно больше времени уделять обустройству дома и улучшения жилищных условий.

«Прекрасное время для ремонта начнется после 15 мая. Также удачны будут варианты купли-продажи недвижимости во второй половине мая», — посоветовала специалист.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Овнов читайте тут >>

Телец — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

В начале сезона Тельцам лучше заняться собой. Наладить душевное равновесие позволят спа-процедуры и йога-практики.

«Сейчас просто необходимо побыть наедине с собой, чтобы восстановиться», — рассказала эксперт, сверяясь с гороскопом.

В апреле события в жизни представителей земного знака зодиака начнут развиваться более динамично. Тельцов ждут небольшие командировки и загородные поездки. В своих коротких путешествиях они смогут, если довериться гороскопу, завязать новые знакомства, которые помогут им достичь высот.

В середине весны любящим стабильность представителям земного знака придется непросто. Но все новые перемены надо принять как благо, потому что именно они откроют возможность развиваться и покорять новые жизненные высоты.

Май снова разожжет огонь страсти в романтических отношениях Тельцов. В конце весны благоприятны встречи с родственниками, изучение телесных практик, особенно касающихся раскрытию женственности и сексуальности. Во второй половине мая желательно посвятить время обучению. Возможно, пришел момент приобрести знания в области инвестиций.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Тельцов читайте тут >>

Близнецы — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

В марте Близнецам потребуется перезагрузка. В начале сезона воздушному знаку зодиака стоит побаловать себя небольшим отпуском. Если позволяют финансы, предпочтительно выбрать южное направление и на несколько дней слетать к морю. Вложения в собственный отдых быстро окупятся.

В апреле, после мартовской паузы, Близнецы с головой окунутся в работу. На фоне рутины им захочется кардинальных изменений. И начнут рожденные под властью стихии воздуха с внешности. Но бездумно искать новый образ нельзя.

«Важно помнить, что в период ретро-Меркурия — с 21 апреля по 15 мая — лучше отложить все трансформации, связанные с прическами и пластической хирургией», — указала эксперт.

Май может принести конфликты с соседями и родственниками. Важно проявлять мудрость и терпение к окружающим, тогда к началу лета у Близнецов начнется благоприятный финансовый период.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Близнецов читайте тут >>

Рак — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

В начале весеннего периода Ракам стоит посвятить заботе о себе и своем здоровье. Гороскоп рекомендует пройти полную диагностику и сдать кровь на анализы. Водному знаку зодиака также полезно посвятить время медитациям, расслаблению и другим практикам, способствующим сохранению ментального здоровья.

Первый весенний месяц, по словам астропсихолога, — благоприятное время для начала обучения. Стоит записаться на курсы повышения квалификации или освоить совершенно новые науки.

Апрель принесет Ракам продвижение в романтических отношениях и карьере.

«Ходите на встречи, активно знакомьтесь, рассказывайте о себе и своем любимом деле. Вас заметят и оценят по достоинству», — порекомендовала эксперт.

Май — трансформационный месяц для Раков. Гороскоп советует оставить прошлое и перестать бояться что-то потерять. Перемены позволят изменить жизнь к лучшему и добиться новых высот. Уже к концу месяца напряжение спадет и рожденные под властью стихии воды оценят преимущества данной ситуации.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Раков читайте тут >>

Лев — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

Важным периодом в жизни Львов окажется первая половина весны. Возможны кардинальные изменения работе и смена рода деятельности.

«Ваше хобби может стать вашей основной работой. Также в марте нужно обратить внимание на здоровье, сделать чек-ап, сдать кровь на анализы, добавить в рацион витамины», — отметила специалист.

В апреле гороскоп рекомендует Львам соблюдать осторожность и не обращать внимание на критику.

В середине сезона огненному знаку зодиака нужно максимально сосредоточиться на достижении цели. Однако если ситуация на работе напряженная, то важно находить время на релакс, а лучше на несколько дней отправиться в дом отдыха или санаторий, чтобы хоть немного побыть наедине с собой.

В мае жизнь рожденных под покровительством огненной стихии снова вернется на круги своя. Если два первых весенних месяца пройдут в спокойном и местами подавленном состоянии, то к концу сезона Львы вновь ощутят себя полными сил и бодрости и снова предстанут перед публикой в своем былом великолепии.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Львов читайте тут >>

Дева — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

В марте все мысли Дев будут заняты отношениями. Это время прекрасно подходит для тех, кто пока не встретил любовь. Одинокие представители знака зодиака получат шанс встретить вторую половинку. Но брачные договоры и любые другие соглашения в начале весны подписывать нежелательно.

Согласно гороскопу, в апреле фокус внимания рожденных под покровительством земной стихии перейдет больше на сферу карьеры. Работа будет отнимать практически все время, а на отношения сил почти не останется. Придется искать компромиссы.

«Удачно совместить командировку с возможностью небольшого отдыха», — предложила выход из сложной ситуации эксперт.

В мае Девам удастся найти баланс между карьерой и отношениями. Возможно, стоит сделать выбор в сторону личного счастья.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Дев читайте тут >>

Весы — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

Март для Весов станет удачным месяцем в карьерном плане. То, что с таким трудом давалось много месяцев, наконец оценят по достоинству.

«Вам принесут плоды ваши давние заслуги. Есть шанс получить премию или повышение по карьерной лестнице», — предсказывает гороскоп.

У одиноких представителей знака зодиака в начале весны появится прекрасная возможность для новых романтических знакомств. Стоит отбросить стеснения и сделать первый шаг на пути к личному счастью.

В апреле Весам важно довериться интуиции. Она поможет в сложных ситуациях сделать правильный выбор, особенно в вопросах личной жизни. Отношения в середине весны будут переживать не самые спокойные времена, но природная деликатность знака зодиака поможет избежать серьезного разлада.

В мае в жизни Весов произойдут кардинальные перемены. Главное — ничего не бояться, так как разворот на 180 градусов откроет новые перспективы для саморазвития.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Весов читайте тут >>

Скорпион — гороскоп на весну 2023





5-tv.ru

На первый план у Скорпионов в марте выйдут отношения с партнером и семья. Почти весь месяц представителям знака зодиака придется поддерживать мир в доме. Сделать это окажется непросто, потому что придется идти на уступки и самостоятельно прикладывать усилия для сохранения гармонии в паре.

Весной у рожденных под покровительством водной стихии будет повышенный риск травм, поэтому им не рекомендуется заниматься экстремальным видами спорта, особенно в начале сезона. Апрель кардинальных перемен в жизнь знака зодиака не привнесет.

«Продолжаются темы отношений и семьи. Хорошо начинать обучение либо самому передавать знания», — отметила эксперт, сверяясь с гороскопом.

В мае Скорпионам следует осторожнее обращаться с деньгами, по возможности никуда не вкладывать средства. В конце весны высок риск оказаться обманутыми, поэтому важно проверять все бумаги, проходящие через руки.

В это время, возможно, кто-то из бывших деловых партнеров и вторых половинок захочет вернуться в жизнь рожденных под властью стихии воды, но восстанавливать отношения с этими людьми не стоит. Они вновь исчезнут так же быстро, как и вернулись, оставив человека с разбитым сердцем и финансовыми проблемами.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Скорпионов читайте тут >>

Стрелец — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

Весь март Стрельцы будут заняты налаживанием отношений с родными.

«Постарайтесь не ввязываться в споры и ссоры со старшими родственниками, а также не решать дела с наследством. Отложите их на конец месяца. Тема родителей будет сильно звучать в этом месяца. Найдите время им позвонить или навестить», — отметила астропсихолог.

В апреле возникнут вопросы, связанные с прошлыми договорами на работе. В середине весны представится хороший шанс завершить все ранее начатые дела и сделки. В это время важно бережно относиться к здоровью, так как высок риск травм.

Май для Стрельцов станет периодом для проверки отношений. Из-за собственных страхов и уязвленного самолюбия представители знака зодиака окажутся на грани разрыва или даже развода. Чтобы сохранить отношения, необходимо прислушиваться к интуиции.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Стрельцов читайте тут >>

Козерог — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

Март принесет Козерогам общение с родственниками и соседями. Это удачное время для начала ремонта и улучшения жилищных условий.

В апреле желательно сфокусировать внимание на отношениях с партнером. Одиноких представителей знака зодиака весной также ждет успех на личном фронте. Гороскоп утверждает: есть прекрасные перспективы для новых романтических знакомств для одиноких Козерогов. Но чтобы обрести счастье, надо как можно больше времени находиться на виду, ходить на вечеринки, собрания и культурно-массовые мероприятия. Именно там они и встретят судьбу.

Май — трансформационный месяц для Козерогов. Перемены поначалу привыкшим к стабильности представителям земного знака зодиака покажутся болезненными. Они постоянно будут прокручивать в голове негативные мысли, что может привести к плохим последствиям.

«Соблюдайте крайнюю осторожность, постарайтесь как можно реже водить машину, не занимайтесь временно экстремальными видами спорта и не занимайтесь самокопанием. Есть риск погрязнуть в депрессии», — предупредила эксперт.

Но волноваться не стоит. Сложные времена быстро пройдут, а новые занятия принесут моральное удовлетворение и финансовый успех.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Козерогов читайте тут >>

Водолей — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

С приходом весны у Водолеев на первый план выйдет тема денег. В это время нужно грамотно распоряжаться финансами. Не стоит рисковать и инвестировать крупные суммы денег. В бизнесе стоит провести проверку всех бухгалтерских документов и навести порядок в бумагах.

«В этом марте ваши деньги любят счет как никогда», — заявила астропсихолог.

В апреле лучше всего заняться здоровьем. Стоит быть более осторожным и избегать травм. Чтобы улучшить настроение хорошим решением окажется перепланировка дома, покупка нового декора или предметов мебели. А также весна — удачное время для общения с родителями и старшими родственниками.

В мае, согласно гороскопу, станет проще налаживать коммуникацию на работе, возможны бонусы и приятные поощрения. Важно использовать свой шанс, чтобы подняться по карьерной лестнице. В этом обязательно поможет Венера.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Водолеев читайте тут >>

Рыбы — гороскоп на весну 2023



5-tv.ru

У Рыб ожидается очень много знакомств в начале весны. Эти новые контакты успешно перерастут в прочные деловые отношения. Представителям водного знака зодиака гороскоп советует максимально уделять внимание внешнему виду, так как весь март они будут находиться под пристальным вниманием окружающих.

В апреле возможны ссоры и недопонимания с соседями или дальними родственниками.

«Чтобы не ввязываться в конфликты, лучше займитесь покупкой предметов декора для квартиры или загородного дома. Апрель будет требовать активности в романтических отношениях. Не отказывайте себе в возможности пригласить любимого в неожиданное место», — предупредила специалист.

Согласно гороскопу, в мае необходимо научиться получать удовольствие от жизни. Женщинам следует максимально проявлять свою чувственность, а мужчинам не бояться быть романтичными. Возможно, стоит почаще бывать в театре, записаться на массаж или проводить вечера за просмотром романтических фильмов.

Те Рыбы, кто давно мечтал о прибавлении в семействе, получат новость о долгожданной беременности.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Рыб читайте тут >>

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