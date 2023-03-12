«Не берите греха на душу»: Грузинский премьер обратился к украинским боевикам на фоне беспорядков в стране

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Глава грузинского кабмина заявил о недопущении вмешательства во внутренние дела Грузии.

Правящая партия «Грузинская мечта» не позволит появиться в стране второму военному фронта, заявил глава грузинского кабмина Ираклий Гарибашвили в беседе с журналистами телекомпании «Имеди».

«Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним — пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет», — заявил Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, само понятие второго фронта в контексте с Грузией впервые упомянули украинские политики, в частности, секретарь СНБО Украины Алексея Данилова. Кроме того, вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский рассказывал, что на фоне беспорядков в Грузии в страну проникли сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, принимавшие участие в боевых действиях на стороне киевского режима. По словам Вольского, они собираются реализовать в Грузии революционный сценарий.

Как рассказал Гарибашвили, экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили сознался, что партия «Единое национальное движение» намерена силой захватить власть в Грузии и открыть второй фронт. При этом, как подчеркнул премьер-министр, в радикальной оппозиции отдают себе отчет, что мирным путем — путем соблюдения демократических процедур — им не одержать победу.

Также грузинский премьер назвал неприемлемым вовлечение в протестные акции военных и обратился с призывом даже не пробовать дестабилизировать ситуацию в стране.

«Хочу пожелать всем, всем людям, которые сегодня воюют в Украине <…> не совершать большого греха. Не поддавайтесь на этих грязных провокаторов и не занимайтесь этой провокацией», — призвал грузинский политик.

Кроме того, Ираклий Гарибашвили подверг разгромной критике главу киевского режима Владимира Зеленского за выраженную поддержку охвативших Грузию беспорядков.

«Присмотрите за своей страной, а мы присмотрим за своей», — сказал глава грузинского кабинета министров.

Формальным камнем преткновения, выведшим на улицы Тбилиси множество рядовых граждан стал проект закона «О прозрачности иностранного влияния». Он подразумевает формирование реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих деньги на свою деятельность от иностранного государства. Несмотря на то, что власти Грузии приостановили законотворческую деятельность в этом направлении, накал страстей в грузинском обществе не спадает, а легитимная власть в стране находит все больше признаков прямого вмешательства во внутренние дела Грузии иностранных государств.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошли массовые демонстрации в Грузии и причем здесь США.