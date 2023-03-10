Грядет оранжевая революция? В Грузию прибыли воевавшие за ВСУ сторонники Саакашвили

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В толпе уже слышны антироссийские лозунги. Что будет дальше?

На фоне протестов в Грузию прибыли сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, воевавшие на Украине. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

По его словам, военные собираются подталкивать молодежь к революционному сценарию. Вольский добавил, что организовывается политическая команда с Леваном Хабеишвили во главе.

«С Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», — заключил чиновник.

До этого появилась информация о том, в толпе митингующих уже звучат антироссийские лозунги, а кое-где сжигают флаги нашей страны.

Третий день подряд в грузинской столице не утихают протесты против закона об иностранных агентах. К двум часам ночи на улицах Тбилиси остаются только самые радикальные члены оппозиции. Более того, к подобным действиям полиции протестующие явно готовились. Некоторые принесли с собой противогазы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому выгодны протесты в Грузии.