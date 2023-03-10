Лавров заявил о том, что протесты в Грузии напоминают украинский майдан

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Главный дипломат РФ дал характеристику оппозициям в других странах, объяснив разное отношение Запада к ним.

Вспыхнувшие в Грузии протесты очень похожи на украинский евромайдан 2013–2014 года. Об этом в программе на федеральном телеканале заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он особо отметил, что происходящие у грузинской стороны события «оркестрируются» извне, толчком для них служит желание создать раздражитель у границ РФ.

Лавров также подчеркнул, что так называемый закон «О прозрачности иностранного влияния» является лишь поводом для попытки сменить власть силовыми методами, и в этом нет никаких сомнений.

«Получают (неправительственные организации — Прим. ред.) зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета», — сказал главный дипломат РФ.

Руководитель МИД России добавил, что западные страны по-разному относятся к протестам в Грузии и Молдавии.

«В Грузии оппозиция не то, что ей можно, она обязана делать то, что она хочет, а в Молдове протесты против действующей власти осуждаются», — пояснил Лавров.

По его словам, так происходит, потому что молдавская оппозиция отражает интересы, которые отличаются от западных. Интересы Запада там лоббируются президентом и правительством.

Протесты в Тбилиси начались 7 марта после принятия депутатами закона «О прозрачности иностранного влияния». Позже его отозвали из парламента, заявив, что доведут подробности законодательной инициативы до населения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего потребовали протестующие в Грузии.