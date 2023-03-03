🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: благоприятный день для того, чтобы наметить цели, построить план для их достижения и приступить к осуществлению.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 3 марта. Растущая Луна в знаке Рак привнесет чувство безопасности в жизнь. Больше времени желательно уделить себе, своим желаниям, анализу. Не стоит смотреть на других и сравнивать. Кроме того, начало весны — лучшее время для перемен: наметьте план и приступайте к его осуществлению. Некоторые представители зодиакального круга могут переживать сейчас не лучшее время. Но поверьте — оно станет толчком для лучшего будущего. Главное, правильно действовать и не совершать ошибок.

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♈ Овны

Овны, именно сейчас вы являетесь тем, кем желали, мечтали, стремились быть. Единственное, чего не хватает — это осознать реальность и происходящее, принять себя такими. Звезды подсказывают, что у вас есть внутренние силы и шансы сделать это. Главное, настроиться.

Космический совет: именно сейчас вы являетесь теми, кем стремились быть и мечтали.

♉ Тельцы

Тельцы, то, что хорошо для других, не хорошо для вас. И это нормально! Цените свое время и энергию. Не стоит всем и сразу говорить «да», соглашаться на все предложенное, будьте избирательны и осторожны. С приходом весны и тепла подумайте больше о себе, своих желаниях и стремлениях. И не бойтесь избавиться от ненужных людей.

Космический совет: будьте избирательны в предложениях, думайте больше о себе.

♊ Близнецы

Близнецы, весна — время перемен! С приходом тепла вы почувствуете себя еще сексуальнее, увереннее и успешнее. Не говоря о том, что вы такими и являетесь. Но новое время года подарит еще и массу возможностей, которые подтолкнут к действиям вверх. Звезды подсказывают — не позволяйте каким-либо прошлым неудачам тянуть вас на дно и мешать совершать задуманное и желанное.

Космический совет: не позволяйте прошлым неудачам держать вас на одном месте.

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♋ Раки

Раки, вы морально готовы к тому, чтобы совершать серьезные поступки для будущего как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Поэтому с наступлением весны постарайтесь четко сформулировать свои желания, цели, план по их достижению и незамедлительно приступайте к действиям. Вселенная поможет!

Космический совет: сформулируйте свои желания и начинайте действовать!

♌ Львы

Львы, приход весны напоминает вам — пора действовать и к этому всему привлекать Вселенную. Именно сейчас все планеты будто с вами заодно и всегда готовы посодействовать. Но и без этого вы способны самостоятельно добиться желаемого. Не забудьте собрать все усилия вместе и четко наметить цели.

Космический совет: Вселенная, конечно, поможет, но вы и сами всесильны!

♍ Девы

Девы, когда мы доверяем Вселенной, мы верим — все, что происходит, случается именно в тот момент, который нужно и тогда, когда нужно. Поэтому позвольте космическому плану разворачиваться по задуманному и в нужное время. Звезды подсказывают — сейчас самое главное для вас — это расслабиться и наблюдать за всем происходящим со стороны. Кроме того, начало весны — лучшее время для любви и зарождения отношений.

Космический совет: расслабьтесь, наблюдайте за происходящим и позвольте себе влюбиться.

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♎ Весы

Весы, изобилие — это не только про деньги и финансовое благополучие. Сейчас важно довериться Вселенной. Она лучше знает, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь. И обязательно это предоставит, но только тогда, когда действительно будет необходимо и важно. Поэтому измените отношение к ситуации, перестаньте думать, будто вы чем-то обделены, вы наоборот везучи!

Космический совет: все, что необходимо, Вселенная предоставит в нужное время.

♏ Скорпионы

Скорпионы, именно сегодня все ваши действия будут иметь последствия. Поэтому лучше всего не хитрить и действовать честно и по совести, даже если для этого нужно чуть больше усилий и времени. Кроме того, сегодня идеальный день для дел, которые давно откладывали. К примеру, оформление документов. Запишитесь на консультацию с юристом, если оно того требует. Не ленитесь!

Космический совет: все ваши действия сегодня будут иметь последствия.

♐ Стрельцы

Стрельцы, сегодня для вас, конечно, не лучший день. Вы испытываете апатию, боль, обиду. Звезды подсказывают: чтобы наладить душевное состояние, важно выплеснуть весь негатив. А перед этим найдите оправдание угнетенному состоянию. Поверьте, это будет легко сделать, если вы знаете, кто виновник. Кроме того, постарайтесь внимание направить и на себя. Со временем все же все станет более понятно — стоил ли человек таких переживаний и прощения или нет…

Космический совет: сосредоточьтесь на себе.

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♑ Козероги

Козероги, сегодня важно быть в единении с внутренним «я». Именно так можно напитать себя энергией и услышать, о чем говорит интуиция. И помните, если вы используете какие-либо ритуалы и практики, они глубоко индивидуальны. Лучше всего найти свой способ напитаться и наполниться энергией.

Космический совет: сегодня важно быть в единении с внутренним «я».

♒ Водолеи

Водолеи, приход весны и тепла несет для вас возможность избавиться от прошлого и отпустить старые истории. Важно понять, какие ресурсы у вас сейчас имеются для этого. Все это может негативно отразиться на общении со знакомыми и друзьями. Вы настолько будете погружены в свои проблемы, что вам совсем будет не до жалостливых рассказов друга. Но в данном случае важно поставить границы и быть при этом избирательными.

Космический совет: начните отпускать старое.

♊ Рыбы

Рыбы, для вас приход весны — не время для чего-то яркого, нежного, ласкового. Сейчас вы больше погружены в свои заботы и желаете, чтобы все сбывалось, будто по велению Золотой рыбки. Но поверьте, у Вселенной свои планы, ей лучше знать, когда и что должно произойти. Звезды подсказывают — перестаньте быть грубыми и резкими, контролируйте себя, не вступайте в конфликт, даже если вас провоцируют. Сосредоточьтесь сейчас на себе и поймите — все происходящее лучшим образом отразится на вашей жизни в будущем!

Космический совет: все происходящее — для улучшения вашей жизни. Просто поверьте!

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