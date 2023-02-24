Мир просыпается, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта

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На первую половину недели лучше запланировать более важные дела.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы» можно тут.

Первая неделя марта пройдет под знаком Ян Дерева — китайского месяца Деревянного Тигра. Месяц Кролика придет только 6 марта. Именно поэтому ожидать изменения энергетики, которую мы наблюдаем уже три недели подряд, не стоит. Неделя будет очень активной, стремительной. Энергия Огня разогреет предпринимательскую инициативу, добавит оптимизма и скорости принятия решений.

При этом назвать общую обстановку миролюбивой и гармоничной не получится. Весьма вероятны чувствительные события и острые эмоциональные реакции. Особенно это будет касаться конца недели, когда в мире будут править противоборствующие энергии Дерева и Металла. Пятницу и субботу лучше посвятить отдыху и очень спокойным делам.

Понедельник, 27 февраля. Ян Огонь на Драконе

Этот понедельник исключительно хорош для практически любых дел — от крупных покупок до налаживания отношений. Энергии сильные, активные. Стоит воспользоваться ситуацией и не потратить день на раскачку и пустое времяпрепровождение.

Планируйте на понедельник поменьше рутины и побольше важных, судьбоносных для вас дел. Можно совершать крупные покупки — этому поможет знак Земли в Драконе. Сделки должны пройти легко и быть довольно выгодными.

Неплох понедельник и для сердечных дел, да и вообще для налаживания взаимоотношений. Сложные переговоры, свидания, расставания, встречи с бизнес-партнерами — все эти дела имеет смысл планировать на понедельник.

Не стоит в понедельник брать кредиты и вступать в обременительные отношения, будь то на работе или в личной жизни. Свадьбы и переезды также могут быть не очень удачны. Перенесите их, если возможно, на другую дату.

Для людей с Собакой в карте понедельник может принести ощущение повышенного социального давления и нервных перегрузок.

Вторник, 28 февраля. Инь Огонь на Змее

Второй относительно благоприятный день на этой неделе. В отличие от понедельника, вторник будет более мягкий и размеренный. Знаки Огня по-прежнему греют, это приносит оптимизм и желание двигаться. Продолжаем разгонять локомотив личной энергии для достижения важных целей.

Планируйте на вторник завершение начатых в понедельник дел. День особенно благоприятен для общения в любом виде — от деловых переговоров до романтических свиданий. Хорошо во вторник праздновать свадьбу, начинать большое путешествие и ремонты.

Неблагоприятно во вторник устраивать соревнования в любом виде — энергии дня будут уравнивать шансы всех участников, выигрыша добиться будет очень трудно. Не стоит вступать в споры и заниматься разделом имущества, только если ваша позиция заведомо слабее. Тогда наоборот — смело идите в бой, вам может повезти.

Людям со Свиньей в карте «Бацзы» во вторник придется довольно нелегко с эмоциональной стороны. Практикуйте балансировку ума.

Среда, 1 марта. Ян Земля на Лошади

Среда — день усиления Огня. Он, конечно, не такой сильный, как будет летом, но все же после долгого правления зимних энергий, дни Огненных энергий даже в феврале выделяются своей активностью и желанием двигаться вперед. Знак Лошади, кстати, символ путешествий, поэтому совсем неудивительно, что в среду кому-то отчаянно захочется сдвинуться с места.

Среда хороша для важных начал — свадеб, открытия нового дела, покупки дорогого имущества, инвестиционных сделок. Энергия Огня добавит стратегического видения и позволит совершить максимально правильный выбор.

Не очень рекомендовано совершать в среду действия, где требуется внимание к деталям, выдержка и аккуратность. Переезд, начало строительства, ремонта и всякие административные дела оставьте на другие дни.

Людям с Крысой в карте в среду может быть тяжко от большого количества эмоциональных вызовов.

Четверг, 2 марта. Инь Земля на Козе

В четверг нужно будет закрепить успех предыдущих дней. Сконцентрируйтесь на том, чтобы удержать полученные дивиденды: будь то материальная прибыль или хорошее впечатление на важного для вас человека. Примените всю свою практичность и хозяйственность — знаки Инь Земли, правящие в этот день, очень любят такое.

Планируйте на четверг любые хозяйственные дела: ремонт, обустройство дома. Кропотливое планирование далекого или близкого будущего также приведет к хорошим результатам. Главное — внимание к деталям.

Не стоит в четверг заниматься делами судьбоносного характера, энергии на их осуществление может не хватить, а уже в пятницу будет не до этого.

Люди с Быком в карте могут в четверг выиграть от хорошей сделки, но только если смогут справиться с возросшим на них давлением среды. Те, кто не привык сопротивляться давлению, могут просто на денек спрятаться от мира — сильно это им не повредит.

Пятница, 3 марта. Ян Металл на Обезьяне

Пятница не предназначена для серьезных дел и активностей. Двойное столкновение очень не любящих друг друга Дерева и Металла почти гарантированно разрушит любые планы. Стратегии тут, как в любые дни столкновения, — максимум рутины, минимум риска.

Лучше всего на пятницу ничего не планировать и жить по принципу — «куда течение вынесет». У каждого из нас есть свой ежедневный набор рутины. Займитесь этим. Важно не ожидать многого как от себя, так и от других. Потери времени, денег и документов — тоже потенциальные события этого не самого приятного дня.

Энергии этого столкновения помимо того, что будут всячески мешать, могут еще и испортить настроение. Люди могут испытывать непонятное раздражение и выказывать повышенную агрессивность. Постарайтесь не попасться в ловушку эмоций и не реагируйте на провокации других.

Пятница категорически противопоказана для любого риска и экстрима. Люди Дерева, а также те, у кого в карте есть Тигр или Обезьяна, могут быть в зоне повышенной травмоопасности. Всем без исключения стоит быть двойне внимательным за рулем.

Суббота, 4 марта. Инь Металл на Петухе

Суббота продолжит парад столкновений. Причем, несмотря на Инь природу дня, энергии могут проявлять очень даже жестко. К стычке Инь Металла и Инь Дерева запросто могут прибавиться пятничные афтершоки.

Количество негативных аспектов в эту субботу просто зашкаливает — начиная от нарушения планов и потери времени до потенциальных травм и проблем с противоположным полом. Рекомендации те же, что и днем ранее — не ждать и не планировать. Плыть по течению и делать это максимально аккуратно.

Суббота потенциально травмоопасна, особенно для людей с Кроликом и Петухом в карте, а также людей Инь Дерева. Стоит беречь руки и ноги от травм и порезов. Тема риска и экстремальных приключений тоже под запретом. Уж если и рисковать, то выбирать для этого благоприятные даты, а не лезть ко льву в голодную пасть.

Воскресенье, 5 марта. Ян Вода на Собаке.

Воскресенье нас должно порадовать. После пары дней нервной тряски ожидается легкий и спокойный денек. По крайней мере об этом говорит «Бацзы» этого дня. Планируйте на воскресенье все, что пришлось отложить на потом. Хорошо начинать важные дела или, по крайней мере, хорошенько их обдумать. Ставьте цели, прокладывайте к ним воображаемый путь, обсуждайте с важными для вас людьми ваши планы.

Благоприятно в воскресенье устраивать встречи и разные посиделки, ходить на свидания, начинать лечиться. Не совсем благоприятно заниматься тем, что может иметь долгосрочное воздействие — начинать обучение, устраивать свадьбу или закладывать фундамент будущего дома. Могут быть задержки и разные препятствия.

Удачной вам всем недели!