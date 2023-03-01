🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака

Оксана Тарасова 46

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на 1 марта 2023 года. В этот день стоит прислушаться к себе, определить свои желания и цели, и начать к ним двигаться.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 1 марта. Растущая Луна в знаке Близнецы. Благоприятное время для того, чтобы обратиться к своему сознанию, услышать свой внутренний голос, свои желания.

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Овны

Сегодня звезды вас просят культивировать спокойствие, Овны. Сядьте со своими ранами, которые всплывают в данный момент, несмотря на дискомфорт. Вам необходимо проработать и отпустить старую историю. Отвлекитесь от негативных мыслей, организуйте вечер с друзьями или посмотрите комедию.

Космический совет: нужно отпустить прошлое, чтобы наступило будущее.

Тельцы

Ответы на ваши вопросы достаточно просты, Тельцы. Они были перед вами все это время. Просто найдите минутку, чтобы прислушаться к своему сердцу. Развивайте спокойствие, чтобы вы могли настроиться. Этот внутренний голос мудрости направляет вас действовать. Выбор самих себя означает, что вам придется отпустить некоторых людей, и это нормально. Это ваш шанс преодолеть чувство вины и стыда, которые снижали вашу вибрацию.

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу.

Близнецы

Сегодня звезды преподносят вашему вниманию урок любви к себе, заботы о себе и самовоспитания. Ваша готовность расставить приоритеты и подтвердить свои границы — вот что будет иметь здесь решающее значение, Близнецы. Пусть сострадание будет вашим волшебным словом, когда вы будете прокладывать к своему внутреннему голосу путь до конца недели.

Космический совет: расставьте приоритеты в отношениях с самим собой.

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Раки

Не всем суждено танцевать танец жизни с определенным человеком до самого конца. Вместо того чтобы пытаться цепляться за что-то или кого-то, отпустите с благодарностью и изяществом. Вы призваны создать пространство для того, что еще только впереди, Раки. Звезды призывают вас позволить великому плану разворачиваться так, как он должен быть исполнен.

Космический совет: отпустите то, что удерживает вас на пути в светлое будущее.

Львы

Радость — это то, что происходит, когда мы позволяем себе признать, насколько все хорошо на самом деле. Над этим высказываем стоит поразмыслить, Львы. Сегодня вы в настроении вернуть легкость и яркость в вашу жизнь, а также подсчитать свои радости и умножить их на десять. Сегодня вы в настроении собрать своих лучших друзей и отпраздновать радость от того, что вы живете эту прекрасную жизнь!

Космический совет: есть так много того, за что нужно быть благодарными. Не только сейчас, но и в каждый момент!

Девы

Вселенная испытывает вас, Девы. Вселенная проверяет вашу решимость, чтобы увидеть, готовы ли вы перейти в новый этап жизни, как вы говорите. Задействуйте свой дух воина и идите вперед. Вы можете многого достичь сами, но все же не забудьте заручиться поддержкой близких.

Космический совет: наберитесь решимости и продолжайте свой путь.

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Весы

Наши отношения со счастьем имеют тенденцию быть запутанными. Мы склонны воспринимать это как пункт назначения. Как только одно из наших желаний исполняется, мы обнаруживаем, что в очереди за нашим вниманием стоит еще дюжина. Звезды советуют вам выбрать покой и удовлетворенность уже тем, чего достигли. Вы выбираете повысить свою вибрацию прямо здесь, прямо сейчас и в этот момент.

Космический совет: радуйтесь достигнутым результатам. Дальше — больше.

Скорпионы

Ответ прост, Скорпионы. Он заключается в том, чтобы вернуть радость в вашу жизнь. Поразмышляйте над следующим вопросом: «Как я могу вернуть каждому дню больше легкости и яркости?» В этом вам помогут близкие и любимое хобби.

Космический совет: направьте свою энергию на то, что приносит вам радость.

Стрельцы

Нет необходимости разбираться в том, что происходит внутри, Стрельцы. Нет необходимости рационализировать свои эмоции. Примите свои чувства, однажды вы найдете скрытый подарок в этой ситуации. Звезды советуют вам перестать изолировать себя в это время. Обратитесь за поддержкой к близким, они помогут вам прийти к состоянию спокойствия.

Космический совет: примите то, что вы чувствуете в этот момент.

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Козероги

Каждый раз, когда вам приходит в голову ограничивающее убеждение или мысль, нажмите кнопку «Пауза» и понаблюдайте, откуда они берутся. Спросите себя: «Является ли данное убеждение неотъемлемой частью вас или чем-то, что переняли от окружения?» Если ваше подсознание указывает на последнее, просто поднимите руки вверх и снимите слой этих условностей. Вселенная дает вам возможность стать наиболее лучшей версией, с внутренним знанием того, что ваш потенциал велик.

Космический совет: избавьтесь от ложных и навязанных убеждений.

Водолеи

Поделитесь своим счастьем с окружающими. Все, что вы дарите, вернется к вам во множестве, Водолеи. Совершите несколько добрых поступков в этот день, проведайте близких, поддержите друга, если он нуждается в этом.

Космический совет: поделитесь позитивом с окружающими.

Рыбы

Не позволяйте никому говорить вам, что вы просите слишком многого. Не загоняйте себя в рамки, которые изначально были созданы не для вас. Имейте аппетит, желайте большего для себя и ожидайте наилучшего возможного результата. В то же время не зацикливайтесь на «как» и «почему».

Космический совет: не подавляйте свой аппетит к жизни.

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